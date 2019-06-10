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Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в паре

Украинка вместе с Ван Яфань обыграла первый сеяный дуэт

  • 10.06.2019 15:18
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Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в паре
© tennisua.org. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко успешно стартовала на травяном турнире WTA в Хертогенбосе в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с китаянкой Яфань Ван обыграла первый сеяный американско-чешский дуэт Николь Меликар/Квета Пешке. Трехсетовый матч продолжался 1 час и 6 минут.

1-й раунд

Леся Цуренко (Украина)/Ван Яфань (Китай) – Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия) – 0:6, 6:3, 10:7

В первом раунде в личном разряде Цуренко сыграет с еще одной чешкой - Кристиной Плишковой.

Ранее Цуренко заявилась на турнир в Лозанне.

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Источник — Sport.ua

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