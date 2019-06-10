Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в паре

16:14 — SEMIRAMID

Не морочь мне голову глупыми вопросами и суждениями. Ладно, если бы это пацан говорил, а то взрос...

16:11 — SEMIRAMID

Специально для тебя, если тебе это так интересно: моя мать украинка по национальности, и как её р...

16:11 — solart1964

Ты уж определись..Кто должен играть за сборную? Граждане Украины или те, кто по менталитету близо...

16:06 — SEMIRAMID

Когда я говорил, что за сборную Украины должны играть украинцы, то я как раз и имел ввиду - гражд...

16:05 — Український Патріот

Болельщики дают игрокам Сборной Украины реально божественную силу и сборная по игре может превращ...

16:03 — solart1964

В болельщиках львовских никто не сомневается ни капли.. Главное что бы футболисты тоже задавили))...

16:01 — Український Патріот

Надеюсь болельщики со всей своей мощью психологически задавят Люксембург!