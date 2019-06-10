Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в паре

Сегодня Леся Цуренко успешно стартовала на травяном турнире WTA в Хертогенбосе в парном разряде.
В первом раунде украинка вместе с китаянкой Яфань Ван обыграла первый сеяный американско-чешский дуэт Николь Меликар/Квета Пешке. Трехсетовый матч продолжался 1 час и 6 минут.
1-й раунд
Леся Цуренко (Украина)/Ван Яфань (Китай) – Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия) – 0:6, 6:3, 10:7
В первом раунде в личном разряде Цуренко сыграет с еще одной чешкой - Кристиной Плишковой.
Ранее Цуренко заявилась на турнир в Лозанне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.