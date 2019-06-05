Ким КЛИЙСТЕРС: «Интересно посмотреть, как Халеп защищает титул»

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема Кими Клийстерс эксклюзивно поделилась со Sport.ua своим мнением относительно женского турнира Ролан Гаррос-2019, где сегодня пройдут два последних четвертьфинала:

- Ваши мысли относительно участниц женского турнира?

- Я думаю, что в прошлом году многие надеялись, что Симона победит, что в итоге она и сделала. У меня есть свои фаворитки, но сегодня всё зависит от опыта игроков. Но вот Кики Бертенс действительно удивила меня, причем не только на корте, она очень активно повышает свой профессиональный уровень. Мне особенно нравятся первые дни Большого Шлема, когда можно увидеть, кто играет хорошо, кто может справиться с давлением и ожиданием.

- Что вы думаете об игре Симоны Халеп?

- Меня всегда восхищала способность Симоны бороться за себя и свое время на корте, когда, казалось бы, уже все потеряно. Думаю, будет очень интересно увидеть ее впервые в качестве защитницы чемпионата Большого Шлема, и посмотреть, как она справится с этой задачей. Симона возвращается без Даррена Кэхилла. Между ней с Дарреном была сильная связь, ведь в прошлом году он помог ей выиграть её первый турнир Большого Шлема. Я считаю, это часть спортивного путешествия спортсмена, но интересно посмотреть, какой будет Симона и будет ли она готова выиграть семь матчей, если будет необходимо.

- В какой форме сейчас находится Каролин Возняцки?

- Я не знаю точно, но у неё есть некоторые проблемы со здоровьем. Думаю, что у нее артрит или ревматоидный артрит. Когда она на корте, она прилагает очень много усилий, но я не знаю, как это может сказаться на ее здоровье. Её победа на Australian Open и всё, что ей пришлось для этого сделать, – один из моих любимых моментов спортивной карьеры Возняцки. Я все еще думаю, что она отлично играет, и является одной из лучших в женском турнире. Каролина определенно может побороться за титул Большого Шлема на любом покрытии.

- Что вы думаете о травме Возняцки? Как это повлияло на её игру?

- Думаю, ей сложно, учитывая её стиль игры. Возняцки – теннисистка, у которой не бывает коротких матчей. Поэтому для того, чтобы продержаться до конца игры ей нужно быть в хорошей форме. Это, конечно, её расстраивает. Но с другой стороны, у нее всё отлично в личной жизни с её женихом Дэвидом. У каждого игрока своя история, и мы определенно не знаем всех подробностей, но интересно посмотреть, как игроки могут справиться с давлением.

- Ваши мысли по поводу чемпионата в целом

- Это очень и очень весело. Вы можете и поиграть, и повеселиться, как на Уимблдоне несколько лет назад, когда парень носил юбку. Есть интересные мероприятия в течение недели, когда вы можете пойти поужинать и поговорить с теннисистами, узнать больше про их жизнь до и после тенниса. Когда я еду в тур мы разговариваем обо всем: о детях, о карьере, о физической форме. Но в Бельгии не так много женщин, с которыми я могу поговорить об этих вещах, приятно иметь возможность делиться и слушать. Я была рада увидеться с Мартиной Навратиловой и с Ли На на Уимблдоне в прошлом году, и рассказать о тех моментах, которые у вас были в туре, и о жизни, какой она есть сейчас. Я продолжаю получать удовольствие от игры, потому что в этом есть человеческая сторона. Это не только выступление для фанатов, но и разговоры с женщинами-теннисистками, с которыми я играла в течение 15 лет в туре, и теперь я знаю о них больше.

Sport.ua благодарит канале Eurosport Channel за помощь в организации интервью.



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