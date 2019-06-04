Ролан Гаррос. Костенко вышла во 2-й круг парного разряда

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Карпаты – Волынь – 0:0. LIVE 19:19 — Олег Кулініч Бандера, у Львові цю парашу (одне місто - одна команда) розпочали саме карпати. А як вони (карпат... 19:18 — Voxa Hvedyk 3%-та відсотково... 19:18 — PFCLviv Після спаленої вівцями куртки дитині, яка займається в школі ФК ЛЬВОВА... Після постійних провока... 19:15 — PFCLviv Кльоц збив нападника Волині... Там мав бути 100 % пенальті! 19:13 — Voxa Hvedyk КАРПАТИ!!! 19:13 — Олег Кулініч Пора карпатам получити своє за ФК Львів. Прикольно, волиняки в два напа грають, молодці. Ше й Вол... 19:12 — Bandera1996_ я не вболівальник Карпат! Я не вболівальник ФК Львів! Я Львівська людина яка хоче бачити в україн...

ЛУНИН: Хотелось остаться в Украине U-20, но на меня рассчитывают здесь 19:17 — yuriy_kent Надеюсь Шева поставит Лунина в основе. Иначе попадет под раздачу от болел. Ведь национальная сбор...

Скрипник в Заре: хуже быть не должно, должно быть лучше 19:15 — «УАФ – М а ф і я!» Мне плевать на Шахту, я о Динамо думаю...Я знаю что если с Хацом продлят контракт, это будет полн...