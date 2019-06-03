Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Ваншельбойм выиграл парный матч

В одиночной сетке юниорского турнира осталась только одна украинка

  • 03.06.2019 19:28
  • 709 просмотров
  • 0 комментариев
Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Ваншельбойм выиграл парный матч
© БТУ. Дарья Снигур
В понедельник, третьего июня, на Ролан Гаррос прошли матчи второго круга юниорского турнира.
 
Напомним, после первого круга в одиночном разряде оставались Дарья Снигур и Эрик Ваншельбойм, дальше пойдет только Даша. Отметим, что Эрик уступил третьему номеру посева.
 
Ролан Гаррос. 2-й круг юниорского турнира
 
Дарья Снигур (Украина) – Хелен Пелликано (Мальта) – 1:6, 6:3, 6:1
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Брэндон Накашима (США) – 1:6, 4:6
 
В третьем круге Снигур сразится против победительницы матча Аннерли Пулос (Австралия) – Диан Парри (Франция).
 
ОБНОВЛЕНО: Эрик Ваншельбойм выиграл поединок парного пазряда.
 
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда юниорского турнира
 
Эрик Ваншельбойм (Украина) / Эндрю Полсон (Чехия) – Сунсуке Мицуи / Кейсуке Саито (оба - Япония) – 6:2, 6:4

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности