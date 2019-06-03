Ролан Гаррос. Снигур идет дальше, Ваншельбойм выиграл парный матч

В понедельник, третьего июня, на Ролан Гаррос прошли матчи второго круга юниорского турнира.
Напомним, после первого круга в одиночном разряде оставались Дарья Снигур и Эрик Ваншельбойм, дальше пойдет только Даша. Отметим, что Эрик уступил третьему номеру посева.
Ролан Гаррос. 2-й круг юниорского турнира
Дарья Снигур (Украина) – Хелен Пелликано (Мальта) – 1:6, 6:3, 6:1
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Брэндон Накашима (США) – 1:6, 4:6
В третьем круге Снигур сразится против победительницы матча Аннерли Пулос (Австралия) – Диан Парри (Франция).
ОБНОВЛЕНО: Эрик Ваншельбойм выиграл поединок парного пазряда.
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда юниорского турнира
Эрик Ваншельбойм (Украина) / Эндрю Полсон (Чехия) – Сунсуке Мицуи / Кейсуке Саито (оба - Япония) – 6:2, 6:4
Источник — Sport.ua
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