Алматы. Манафов стартовал с победы

10:11 — azl

Лучшим по версии Трансфермаркет, не нужно забывать об этом. В сезоне 2014/2015 Вердер занял 10 ме...

09:59 — azl

Этого точно не будет. Рафаилов же все сказал. ----------------- > "Точечно, будем искать и новых ...

09:53 — azl

Положительный? В чем положительность? Как по мне, то больше неудовлетворительный. С Вердера был у...