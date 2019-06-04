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Алматы. Манафов стартовал с победы

Украинский теннисист в двух сетах одолел Хумаюна Султанова из Узбекистана

  • 04.06.2019 09:20
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Алматы. Манафов стартовал с победы
© БТУ. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов (№563 ATP) выиграл первый матч основной сетки на челленджере в Казахстане.
 
В стартовом матче украинец на двух тай-брейках одолел Хумаюна Султанова (№432 ATP) из Узбекистана, который получил от организаторов «вайлд-кард».
 
Алматы. 1-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Хумаюн Султанов (Узбекистан) – 7:6(2), 7:6(3)
 
Во втором раунде основной сетки Манафов встретится с 15-м сеяным португальцем Гонсало Оливейрой (№254 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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