Алматы. Манафов стартовал с победы

Украинский теннисист Владислав Манафов (№563 ATP) выиграл первый матч основной сетки на челленджере в Казахстане.
В стартовом матче украинец на двух тай-брейках одолел Хумаюна Султанова (№432 ATP) из Узбекистана, который получил от организаторов «вайлд-кард».
Алматы. 1-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Хумаюн Султанов (Узбекистан) – 7:6(2), 7:6(3)
Во втором раунде основной сетки Манафов встретится с 15-м сеяным португальцем Гонсало Оливейрой (№254 ATP).
Ранее Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Литл-Роке.
Источник — Sport.ua
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