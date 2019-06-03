Организаторы Ролан Гаррос оштрафовали Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко получила штраф от организаторов Открытого чемпионата Франции.
Вторая ракетка Украины должна будет заплатить 2,5 тысяч долларов за подсказки тренера в поединке первого круга против Эжени Бушар из Канады.
Отметим, что за выход в третий круг одиночного разряда Цуренко полагаются призовые в размере 160 тысяч долларов.
Источник — Большой теннис Украины
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