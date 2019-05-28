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Ролан Гаррос. Цуренко разобралась с Бушар

Вторая ракетка Украины одержала уверенную победу в первом раунде

  • 28.05.2019 19:02
  • 3322 просмотра
  • 14 комментариев
Ролан Гаррос. Цуренко разобралась с Бушар
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка разобралась с Эжени Бушар из Канады (№77 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 6:2
 
После серии неудачных матчей сегодня хотелось увидеть от Цуренко теннис совсем иного уровня. Да и соперница была подходящая: имя грозное, форма посредственная, а результаты предыдущих очных поединков намекали на то, что для Леси этот матч будет очень важным.
 
С самого начала украинка заиграла в лучших традициях своего стиля. Вдобавок к отличной технике, мы увидели мощные подачи и постоянную остроту во время розыгрышей. Бушар старалась отвечать и отрабатывать на задней линии, но с точностью у нее были проблемы, в это компоненте Леся была на голову выше.
 
После быстрого брейка, который немного успокоил ход матча, девушки уверенно защищали подачи до восьмого гейма, который Цуренко выиграла под ноль.
 
В начале второй партии начались качели. Сначала Цуренко отыграла тройной брейкпоинт, потом сделала брейк, после чего первый раз в матче уступила свою подачу. Больше до конца матча канадской теннисистке не удалось заработать ни одного брейкпоинта, а вся борьба разворачивалась на ее подаче. И только благодаря бойцовским качествам Бушар и громкой поддержке от французских фанов, Эжени удавалось отыгрывать брейкпоинт за брейкпоинтом. Но Леся была очевидно сильнее, и, даже когда немного устала, ошибалась все равно меньше оппонентки.
 
Как итог, уверенная победа Цуренко в стартовом матче и неплохие перспективы на выход в третий круг, где ее с огромной долей вероятности будет ждать действующая чемпионка турнира Симона Халеп. Но чтобы думать о румынке, нужно выиграть еще один матч.
 
Отметим, что Леся сравняла счет личных встреч в противостоянии с канадской теннисисткой (2:2).
 
Во втором круге Цуренко сразится против Александры Крунич (№76 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 20:23
    0
    Andy Chak, 28.05.2019 19:33
    Стас, може другого сета, помилився автоматично)
    Другого, звичайно. Але коменти ж редагувати не можна(
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 28.05.2019 20:23
    0
    Немного в конце посмотрел.... Удивила, что Леся играла прям чуть ли не в силовой теннис.... Могет и так, оказывается! Молодец!
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 20:04
    0
    Viktor Savchuk, 28.05.2019 19:44
    Ну не скажи що прям аж така очікувана, якщо взяти до уваги їхню статистику між собою.. а там якраз перевага була на стороні Бушар... 1-2
    Ага, победа в 13-м году, когда она считалась очень перспективной, и победа в 18-м году, когда она хоть как-то еще умела играть. А теперь лучше посмотрим на её результаты в 19-м году: 5 побед в 15 матчах и все над слабыми соперницами из второй сотни рейтинга, как только приличный соперник попадается - сразу слив. При этом, она с марта не играла больше 2-х месяцев предпочитая теннису съемки для журналов)
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 28.05.2019 19:44
    +1
    Mr.Value, 28.05.2019 19:05
    Вполне ожидаемая победа Леси над моделью)
    Ну не скажи що прям аж така очікувана, якщо взяти до уваги їхню статистику між собою.. а там якраз перевага була на стороні Бушар... 1-2
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 28.05.2019 19:41
    +1
    Александр Петухов, 28.05.2019 19:20
    Я бы так оптимистично о Крунич не отзывался. Вспомните, как она Свитолину сделала...К стати, сетов было вроде бы два...
    Тогда хто тільки Еліну не делал.)) Період був такий в Елі - нічого не виходило. Але погоджуюсь - Круніч подарунком назвати важко - чіпка і непередбачуванна гра
    Ссылка
    TarikUA
      TarikUA, 28.05.2019 19:38
    +4
    А тепер трошки для поціновувачів таланту Лесі ...”.who is The Best??”
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 19:34
    +2
    Молодец
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 28.05.2019 19:33
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Стас, може другого сета, помилився автоматично)
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 28.05.2019 19:32
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Невже Гаврилова знялась??? Чи вже програла?))
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 28.05.2019 19:26
    -2
    Крунич вона зробить. Але далі, вибачайте, царівна-жаба...
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 28.05.2019 19:26
    +4
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Третьего сета?
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 28.05.2019 19:20
    +3
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Я бы так оптимистично о Крунич не отзывался. Вспомните, как она Свитолину сделала...К стати, сетов было вроде бы два...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    0
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 19:05
    0
    Вполне ожидаемая победа Леси над моделью)
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 28.05.2019 19:38
    +4
    А тепер трошки для поціновувачів таланту Лесі ...”.who is The Best??”
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 28.05.2019 19:26
    +4
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Третьего сета?
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 28.05.2019 19:20
    +3
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Я бы так оптимистично о Крунич не отзывался. Вспомните, как она Свитолину сделала...К стати, сетов было вроде бы два...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 19:34
    +2
    Молодец
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 28.05.2019 19:44
    +1
    Mr.Value, 28.05.2019 19:05
    Вполне ожидаемая победа Леси над моделью)
    Ну не скажи що прям аж така очікувана, якщо взяти до уваги їхню статистику між собою.. а там якраз перевага була на стороні Бушар... 1-2
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2019 19:41
    +1
    Александр Петухов, 28.05.2019 19:20
    Я бы так оптимистично о Крунич не отзывался. Вспомните, как она Свитолину сделала...К стати, сетов было вроде бы два...
    Тогда хто тільки Еліну не делал.)) Період був такий в Елі - нічого не виходило. Але погоджуюсь - Круніч подарунком назвати важко - чіпка і непередбачуванна гра
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 28.05.2019 19:33
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Стас, може другого сета, помилився автоматично)
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 28.05.2019 19:32
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Невже Гаврилова знялась??? Чи вже програла?))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 20:23
    0
    Andy Chak, 28.05.2019 19:33
    Стас, може другого сета, помилився автоматично)
    Другого, звичайно. Але коменти ж редагувати не можна(
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 28.05.2019 20:23
    0
    Немного в конце посмотрел.... Удивила, что Леся играла прям чуть ли не в силовой теннис.... Могет и так, оказывается! Молодец!
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 20:04
    0
    Viktor Savchuk, 28.05.2019 19:44
    Ну не скажи що прям аж така очікувана, якщо взяти до уваги їхню статистику між собою.. а там якраз перевага була на стороні Бушар... 1-2
    Ага, победа в 13-м году, когда она считалась очень перспективной, и победа в 18-м году, когда она хоть как-то еще умела играть. А теперь лучше посмотрим на её результаты в 19-м году: 5 побед в 15 матчах и все над слабыми соперницами из второй сотни рейтинга, как только приличный соперник попадается - сразу слив. При этом, она с марта не играла больше 2-х месяцев предпочитая теннису съемки для журналов)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 19:07
    0
    Неплохо. Мощь Леси порадовала. Но видно, что долго так ей играть сложно. В середине третьего сета игра начала просаживаться, и хорошо, что по ту сторону сетки была Бушар. Однако очевидно, что Леся приехала играть, а не заниматься неизвестно чем. Защищать здесь нужно четвертый круг, что выглядит фантастикой, ибо Халеп в третьем. Но вероятную на данный момент Крунич вполне можно обыгрывать.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 19:05
    0
    Вполне ожидаемая победа Леси над моделью)
    Ссылка
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