Ролан Гаррос. Цуренко разобралась с Бушар

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче первого круга украинка разобралась с Эжени Бушар из Канады (№77 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 6:2

После серии неудачных матчей сегодня хотелось увидеть от Цуренко теннис совсем иного уровня. Да и соперница была подходящая: имя грозное, форма посредственная, а результаты предыдущих очных поединков намекали на то, что для Леси этот матч будет очень важным.

С самого начала украинка заиграла в лучших традициях своего стиля. Вдобавок к отличной технике, мы увидели мощные подачи и постоянную остроту во время розыгрышей. Бушар старалась отвечать и отрабатывать на задней линии, но с точностью у нее были проблемы, в это компоненте Леся была на голову выше.

После быстрого брейка, который немного успокоил ход матча, девушки уверенно защищали подачи до восьмого гейма, который Цуренко выиграла под ноль.

В начале второй партии начались качели. Сначала Цуренко отыграла тройной брейкпоинт, потом сделала брейк, после чего первый раз в матче уступила свою подачу. Больше до конца матча канадской теннисистке не удалось заработать ни одного брейкпоинта, а вся борьба разворачивалась на ее подаче. И только благодаря бойцовским качествам Бушар и громкой поддержке от французских фанов, Эжени удавалось отыгрывать брейкпоинт за брейкпоинтом. Но Леся была очевидно сильнее, и, даже когда немного устала, ошибалась все равно меньше оппонентки.

Как итог, уверенная победа Цуренко в стартовом матче и неплохие перспективы на выход в третий круг, где ее с огромной долей вероятности будет ждать действующая чемпионка турнира Симона Халеп. Но чтобы думать о румынке, нужно выиграть еще один матч.

Отметим, что Леся сравняла счет личных встреч в противостоянии с канадской теннисисткой (2:2).

Во втором круге Цуренко сразится против Александры Крунич (№76 WTA).