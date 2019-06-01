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Симона ХАЛЕП: «Ожидала сложный матч с Цуренко»

Румынка – о победе над Лесей Цуренко

  • 01.06.2019 16:30
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Симона ХАЛЕП: «Ожидала сложный матч с Цуренко»
© WTA. Симона Халеп

Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над Лесей Цуренко в третьем раунде Ролан Гаррос:

«Если честно, я ожидала сложный матч, потому что всегда в наших встречах второй сет был для меня проблемным. Но сегодня она поменяла свой план. Она пробивала очень сильно и хотела как можно скорее завершить розыгрыш.

Именно поэтому она много ошибалась. Но я все равно была настроена играть агрессивно и находиться поближе к задней линии, а когда мне выпадала возможность, я открывала корт. Сегодня был отличный матч. Я играла и чувствовала себя гораздо лучше.

Перед матчем я очень нервничала. Но это нормально. Я ожидаю от себя хорошей игры. После нескольких геймов эмоции утихли, и я смогла сконцентрироваться на игре. Думаю, я отлично справилась с предшествующими матчу атмосфере и чувствами, поэтому хорошо провела этот матч».

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Источник — WTA

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