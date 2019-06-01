Симона ХАЛЕП: «Ожидала сложный матч с Цуренко»

Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над Лесей Цуренко в третьем раунде Ролан Гаррос:
«Если честно, я ожидала сложный матч, потому что всегда в наших встречах второй сет был для меня проблемным. Но сегодня она поменяла свой план. Она пробивала очень сильно и хотела как можно скорее завершить розыгрыш.
Именно поэтому она много ошибалась. Но я все равно была настроена играть агрессивно и находиться поближе к задней линии, а когда мне выпадала возможность, я открывала корт. Сегодня был отличный матч. Я играла и чувствовала себя гораздо лучше.
Перед матчем я очень нервничала. Но это нормально. Я ожидаю от себя хорошей игры. После нескольких геймов эмоции утихли, и я смогла сконцентрироваться на игре. Думаю, я отлично справилась с предшествующими матчу атмосфере и чувствами, поэтому хорошо провела этот матч».
Источник — WTA
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