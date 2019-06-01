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Леся ЦУРЕНКО: «Недовольна уровнем своего тенниса»

Украинка – о победе над Александрой Крунич

  • 01.06.2019 11:29
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Леся ЦУРЕНКО: «Недовольна уровнем своего тенниса»
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Леся Цуренко прокомментировала свою победу над Александрой Крунич во втором раунде Ролан Гаррос:

- Леся, прошел час после окончания матча. Какие ощущения от проделанной работы?
- Слишком большое напряжение. Но я выплакалась, и стало легче.

- Ваши слезы – редкость.
- Действительно, я редко плачу. Однако внутри столько всего накопилось за последнее время, что поплакать – наиболее эффективный способ освободиться от накопленного стресса.

- Кажется, это ваш первый из семи сыгранных Ролан Гаррос, на котором вы меньше всего похожи на саму себя.
- Соглашусь, что пока все складывается как-то необычно. Удивительный матч против Крунич принес много впечатлений и сложных поворотов: мой камбэк, ее камбэк, наступление темноты, непонятные решения судей, когда я дважды, на мой взгляд, попала в корт, но рефери засчитали аут. Первая разбитая ракетка...

- Как вы отреагировали на перенос матча из-за темноты супервайзером при счете 6:6?
- Я поставила вопрос, почему этого не сделали при счете 5:5? Мяч яркого цвета выглядел серым пятном последние два гейма.

- После этого розыгрыша и нетипичной для вас эмоциональной реакции – от поражения отделяло два очка. За счет чего вы сохранили хладнокровность и не проиграли важное следующее очко?
- Оставила включенными морально-волевые качества. Причем они работали на меня в самые нужные моменты. Решение арбитра, безусловно, расстроило, но мое упрямство не позволило бесплатно отдавать очки. Вообще, мы обе были в такой ситуации, что для каждого выигранного розыгрыша мы прикладывали немало усилий.

- Как вы объясните отрезок третьего сета, когда вы выигрывали 4:1, но отдали четыре гейма подряд?
- Стандартная ситуация для женского тенниса. Соперница полностью отпустила ситуацию, начала действовать активнее. При счете 4:4 у нее прошли три-четыре сумасшедших укороченных. При этом в следующем гейме укороченные в более подходящих моменте не прошли. Она поймала кураж, отдам должное – классно отыграла эти четыре гейма. Я же, в свою очередь, боялась забивать. Вариантов для атаки – масса, а я не бью.

- Почему?
- Проблема всего матча – я была сильно зажата. Эмоциональный фон был далек от идеального.

- Но это не помешало вам отыграть матчбол.
- Я особо ничего и не планировала в этом розыгрыше – просто перебивала мяч, впрочем, как и весь поединок в целом. Уже потом старалась хоть как-то обострить. В некоторых случаях даже неплохо получалось. Откидывала свечку затем входила в корт и пробивала.

- В какой момент вы почувствовали, что сегодня покинете корт победителем?
- В самой концовке на последних розыгрышах. На 10:9 я уже выходила очевидно уверенней. Физически стало легче: я хорошо пропотела, пошел нормальный обмен веществ. Это меня расслабило в правильном направлении, я сыграла активно. Почувствовала накнец-то что я не только перекидываю мяч, а активно его вращаю. Поведя 40:0 на ее подаче, понимала, что своего не упущу.

- К какому компоненту у вас сегодня нет претензий?
- Ко всем есть вопросы.

- Главный ключ к успеху сегодня?
- Дисциплина. Я технически правильно исполняла все элементы, это и стало залогом победы.

- Уровень тенниса оставлял желать лучшего. Согласны?
- Согласна. Я им крайне недовольна. Как и своим ментальным состоянием. Вроде бы уже обладаю кое-каким опытом, но так и не понимаю, что делать, когда тебя настолько накрывает паника? Руки трусятся – зубы сводит! Нет, ну очень стремно. Я находилась в таком состоянии впервые.

- Когда наступил приступ?
- Руки начали труситься во втором сете. Плохо даже помню, что я там себе говорила. Откуда черпала резервы – не знаю. Я превзошла саму себя по загону на полное дно. К счастью, сама оттуда благополучно и выбралась.

- Вспомните более сложный матч на мэйджорах?
- Против Маркеты Вондроушовой на прошлогоднем US Open. Состояние было похожим. На меня потом ушат критики вылили, мол, я симулировала. А на самом деле – не симулировала, у меня был тепловой удар. Я не раз по ходу матча хотела просто сдаться.

- Как вы относитесь к тому, что после матча с Крунич вы получили примерно такой же тон в комментариях, как и после триллера с Вондроушовой?
- Я хорошо себя знаю, и моя совесть чиста. Люди могут говорить все, что они думают. Однако они понятия не имеют о моей жизни, о том, как я себя чувствовала на корте, о том, что мне пришлось в своей жизни преодолеть, чтобы находиться здесь. Перед экраном телевизора я тоже могу себе позволить «экспертное» мнение и сказать «куда ж ты бьешь?», «да кто так играет!». Это не так тяжело, поверьте. Понимаю, мое пожелание трудно воплотить в жизнь – но для критики нужно быть самому вовлеченным в этот спорт, понимать внутреннюю кухню. Критиканство – это другое.

- Вы когда-то играли матч длиною в два дня?
- Нет, это впервые.

- Какие ощущения, когда понимаешь, что судьба матча может решиться в двух геймах?
- Ужасные. Спать – невозможно. Все мысли только о матче. Судорожно засыпаешь и резко просыпаешься фактически всю ночь. Но это тоже часть игры. В голове крутится все, что произошло и все, что предстоит. Не знаю, как другие справляются в подобных ситуациях, но для меня прошлая ночь – сплошной кошмар. Хочу забыть вчерашний день как страшный сон.

- Несмотря на то, что вы отмечали свой день рождения?
- Даже несмотря на это. Я игнорировала свой праздник, старалась сосредоточиться на матче. По этой причине не отвечала на сообщения, ничего не постила. Этот день рождения мне явно не понравился.

Сегодня Цуренко в третьем раунде сыграет с Симоной Халеп.

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Источник — XSport

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