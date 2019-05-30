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Ролан Гаррос. Петренко вышла в финал квалификации юниорского турнира

Украинская теннисистка одолела первую сеяную

  • 30.05.2019 20:08
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Ролан Гаррос. Петренко вышла в финал квалификации юниорского турнира
© Теннисный Портал Украины. Виктория Петренко
Украинская теннисистка Виктория Петренко выиграла первый матч квалификации юниорского Ролан Гаррос.
 
В стартовом поединке отборочного турнира украинка одолела 16-летнюю представительницу Эквадора Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, которая была посеянной под первым номером.
 
Ролан Гаррос. Полуфинал квалификации юниорского турнира
Виктория Петренко (Украина) – Мелл Элизабет Реаско Гонсалес (Эквадор) – 6:2, 6:4
 
В финале квалификации Петренко встретится с француженкой Осеан Бабель.
 
 
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Источник — Sport.ua

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