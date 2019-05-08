Три украинки выступят на юниорском Ролан Гаррос

На юниорский Ролан Гаррос предварительно заявлены три представительницы Украины: Дарья Лопатецкая, Дарья Снигур и Любовь Костенко.
Среди них выше всех в рейтинге WTA находится Лопатецкая - 231-е место.
Что касается мужского юниорского турнира, то Украину будут представлять Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм.
Турнир пройдет с 2-го по 8-е июня.
Источник — Twitter
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