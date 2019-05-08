Три украинки выступят на юниорском Ролан Гаррос

Так он в первой игре это и делал.

12:37 — viktor112007

те, що Мессі не командний гравець, може сказати лише олень. варто лише подивитися статистику його...

12:30 — SEMIRAMID

Что значит не пошла игра у Месси? Это у рядового нападающего может одна игра пойти, а другая не ...

12:26 — ХТЗ Александр

Да, если копнуть глубже, то запорол Дембеле. Надо было забить четвертый гол. Этого бы могло и хва...