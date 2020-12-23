Анталья. Четверо украинцев преодолели первый круг

Орлов, Кравченко, Страхова и Лопатецкая стартовали с побед

  • 23.12.2020 19:26
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Анталья. Четверо украинцев преодолели первый круг
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Четверо украинских теннисистов преодолели первый круг на 15-тысячнике ITF в Турции. 
 
У мужчин дальше прошли Владислав Орлов и Георгий Кравченко, у женщин – Валерия Страхова и Дарья Лопатецкая.
 
Анталья. Первый круг (мужчины)
 
Владислав Орлов (Украина, 3) – Берк Илкель (Турция, WC) – 6:3, 6:2
Данил Веремейчук (Украина, WC) – Васил Димитров (Болгария, Q) – 2:6, 3:6
Александр Брайнин (Украина, Q) – Хумаюн Султанов (Узбекистан, 1) – 0:6, 3:6
Георгий Кравченко (Украина, 6) – Тайо Яманака (Япония) – 6:3, 6:0
 
Анталья. Первый круг (женщины)
 
Анастасия Поплавская (Украина) – Амина Аншба (Россия, 1) – 3:6, 0:6
Мария Берген (Украина, Q) – Дога Тюркмен (Турция, Q) – 5:7, 3:6
Виктория Петренко (Украина) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:7(5), 4:6
Валерия Страхова (Украина, 4) – Илай Йорук (Турция) – 4:6, 7:6(6), 6:3
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Штефана Лазар (Румыния, Q) – 6:1, 3:6, 7:6(4)

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Источник — Большой теннис Украины

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