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Леся Цуренко – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 30.05.2019 11:59
  • 957 просмотров
  • 2 комментария
Леся Цуренко – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко
В четверг, 30 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка встретится с Александрой Крунич из Сербии (№76 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после матча ATP Штруфф - Албот. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Цуренко  Крунич
1-й круг   Бушар (6-2 6-2) №77 WTA   Гаврилова (6-3 2-2 - отказ) №61 WTA
 
Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла четыре встречи, но последний матч остался за сербкой.
 
В третьем круге победительница встречи сразится против Симоны Халеп (№3 WTA) или Магды Линетт (№87 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 30.05.2019 12:25
    0
    Дивно що найцікавіші ігри цього дня проходять зараз першим запуском: Осака - Азаренко, Сабаленко - Анісімова.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 30.05.2019 12:05
    0
    Лесі вітання з сьогоднішнім ювілеєм! Давай, Леся, зроби собі в цей день приємний подарунок перемогою над Круніч. 
    Ех якби Лесю здоров'я не підводило...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 30.05.2019 12:25
    0
    Дивно що найцікавіші ігри цього дня проходять зараз першим запуском: Осака - Азаренко, Сабаленко - Анісімова.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 30.05.2019 12:05
    0
    Лесі вітання з сьогоднішнім ювілеєм! Давай, Леся, зроби собі в цей день приємний подарунок перемогою над Круніч. 
    Ех якби Лесю здоров'я не підводило...
    Ссылка
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