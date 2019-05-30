Леся Цуренко – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче второго круга украинка встретится с Александрой Крунич из Сербии (№76 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после матча ATP Штруфф - Албот. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Цуренко
|Крунич
|1-й круг
|Бушар (6-2 6-2) №77 WTA
|Гаврилова (6-3 2-2 - отказ) №61 WTA
Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла четыре встречи, но последний матч остался за сербкой.
В третьем круге победительница встречи сразится против Симоны Халеп (№3 WTA) или Магды Линетт (№87 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Ех якби Лесю здоров'я не підводило...
Ех якби Лесю здоров'я не підводило...
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