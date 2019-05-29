Эжени БУШАР: «Ощущалось, что не играла несколько месяцев»

Эжени Бушар прокомментировала свое поражение от Леси Цуренко в первом раунде Ролан Гаррос-2019:

«Сегодня ощущалось, что я не играла несколько месяцев. Я знаю, над какими вещами мне нужно работать, но было приятно вернуться на корт и играть перед зрителями. Так что чувствую себя замечательно.

Подача сегодня была не очень хорошая. Я долго не подавала, поэтому не было той стабильности. И я боялась подавать сильнее, учитывая мою прошедшую травму. Во втором сете я начала больше это ощущать, поэтому мне предстоит работать над этой проблемой. Это самое главное для меня.

Нет, это была не боль, а просто неприятное ощущение. Возможно, это из-за нервов или напряженности матча. Такое было и во время тренировок, когда я увеличивала интенсивность. Все в порядке, но это показывает мне, что нужно быть осторожной».