Ролан Гаррос. Расписание украинок на 29 мая

В среду, 29 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут три украинки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) сыграет матч второго круга против еще одной украинки Катерины Козловой (№67 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Людмила Киченок стартует в парном разряде с Еленой Остапенко из Латвии проти 14-го сеяного тандема из Румынии Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску. Встреча пройдет вторым запуском на корте номер 10 после мужского парного поединка, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.