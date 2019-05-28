Ролан Гаррос. Расписание украинок на 29 мая

В среду, 29 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут три украинки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) сыграет матч второго круга против еще одной украинки Катерины Козловой (№67 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Людмила Киченок стартует в парном разряде с Еленой Остапенко из Латвии проти 14-го сеяного тандема из Румынии Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску. Встреча пройдет вторым запуском на корте номер 10 после мужского парного поединка, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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