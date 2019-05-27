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Стаховский покидает Ролан Гаррос

Единственный представитель Украины в мужской одиночной сетке проиграл в первом круге

  • 27.05.2019 18:30
  • 735 просмотров
  • 2 комментария
Стаховский покидает Ролан Гаррос
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) проиграл стартовый матч основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого раунда 33-летний украинец уступил Жилю Симону из Франции (№33 ATP).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 3:6, 3:6, 4:6
 
Это было пятое поражение Сергея в пяти матчах с французом.
 
Напомним, Стаховский стартовал на турнире в квалификации, дошел до финала, где проиграл Алексею Ватутину из России, после чего стал одним из счастливчиков, которые попали в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
 
Симон в следующем круге сразится против Хауме Муньяра (№53 ATP) или Сальваторе Карузо (№147 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 27.05.2019 19:57
    0
    А че приходил то?
    Ссылка
    maverik
    maverik, 27.05.2019 18:35
    +1
    Да,мужской теннис у нас просто нет.
    Ссылка
    maverik
    maverik, 27.05.2019 18:35
    +1
    Да,мужской теннис у нас просто нет.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 27.05.2019 19:57
    0
    А че приходил то?
    Ссылка
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