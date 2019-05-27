Стаховский покидает Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) проиграл стартовый матч основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого раунда 33-летний украинец уступил Жилю Симону из Франции (№33 ATP).
Ролан Гаррос. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 3:6, 3:6, 4:6
Это было пятое поражение Сергея в пяти матчах с французом.
Напомним, Стаховский стартовал на турнире в квалификации, дошел до финала, где проиграл Алексею Ватутину из России, после чего стал одним из счастливчиков, которые попали в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
Симон в следующем круге сразится против Хауме Муньяра (№53 ATP) или Сальваторе Карузо (№147 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.