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Стаховский в статусе лаки лузера примет участие в Ролан Гаррос

В первом раунде турнира соперником украинца будет француз Жиль Симон

  • 24.05.2019 18:28
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Стаховский в статусе лаки лузера примет участие в Ролан Гаррос
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинец Сергей Стаховский, который не смог пробиться в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию, попал туда в качестве лаки лузера.
 
В первом раунде турнира соперником украинца будет француз Жиль Симон, который имеет 26-й номер посева. В случае победы во втором круге Сергей может выйти на победителя пары Мунар (Испания) – Карузо (Италия).

Напомним, что в финальном раунде квалификации Стаховский проиграл в трех сетах Алексею Ватутину из России.

 

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Источник — Sport.ua

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