Стаховский в статусе лаки лузера примет участие в Ролан Гаррос

Украинец Сергей Стаховский, который не смог пробиться в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию, попал туда в качестве лаки лузера.
В первом раунде турнира соперником украинца будет француз Жиль Симон, который имеет 26-й номер посева. В случае победы во втором круге Сергей может выйти на победителя пары Мунар (Испания) – Карузо (Италия).
Напомним, что в финальном раунде квалификации Стаховский проиграл в трех сетах Алексею Ватутину из России.
Напомним, что в финальном раунде квалификации Стаховский проиграл в трех сетах Алексею Ватутину из России.
Источник — Sport.ua
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