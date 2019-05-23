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Стаховский не смог выйти в основную сетку Ролан Гаррос

Украинский теннисист в трех сетах проиграл Алексею Ватутину из России

  • 23.05.2019 18:14
  • 356 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский не смог выйти в основную сетку Ролан Гаррос
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче третьего круга отборочного турнира 33-летний украинец проиграл Алексею Ватутину из России (№216 ATP).
 
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Алексей Ватутин (Россия) – 4:6, 6:1, 3:6
 
 
Ранее квалификационный турнир покинул Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oksana Parawak
      Oksana Parawak, 23.05.2019 18:27
    +1
    Вангую як лакі лузер пройде)))
    Ссылка
    Oksana Parawak
    online
      Oksana Parawak, 23.05.2019 18:27
    +1
    Вангую як лакі лузер пройде)))
    Ссылка
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