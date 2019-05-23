Стаховский не смог выйти в основную сетку Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга отборочного турнира 33-летний украинец проиграл Алексею Ватутину из России (№216 ATP).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Алексей Ватутин (Россия) – 4:6, 6:1, 3:6
Ранее квалификационный турнир покинул Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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