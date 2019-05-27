Сергей Стаховский – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27-го мая, украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в статусе «лаки-лузера».
В матче третьего круга отборочного турнира 33-летний украинец встретится с Жилем Симоном из Франции (№33 ATP). Поединок состоится третьим запуском на корте №7 после матча WTA Самсонова – Векич. Ориентировочно время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты провели четыре матча, украинец все проиграл.
Во втором круге победитель встречи сразится против Хауме Муньяра (№53 ATP) или Сальваторе Карузо (№147 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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