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Ольга САВЧУК: «На Ролан Гаррос у всех украинок непростая сетка»

Менеджер сборной Украины по теннису – о результатах жеребьевки РГ-2019 и о турнире в Страсбурге

  • 26.05.2019 11:50
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Ольга САВЧУК: «На Ролан Гаррос у всех украинок непростая сетка»
© Инстаграм Ольги Савчук
Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук оценила результаты жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос, а также поделилась впечатлениями от выступлений Даяны Ястремской и Марты Костюк на турнире в Страсбурге.
 
«У Элины Свитолиной сложный жребий, как для первого круга (Винус Уильямс - прим.), тем более, что она в последнее время не играла много матчей. У Элины была травма колена, которую пока не удалось залечить. Также она начинает в воскресенье, могло быть больше дней для восстановления.
 
Катерина Козлова стартует вроде бы против квалифаера, но тут двоякое ощущение. Предыдущие недели Катя не выступала, игровая практика отсутствует. А Пера разыгралась (выиграла 100-тысячник ITF в Траве - прим.), да и в прошлом году она была в районе 60-го места. Ко всему этому американка ещё и левша, будет непросто. Очень важным станет начало матча. 
 
Во втором круге Козлова и Свитолина могут сыграть между собой, но игроки очень суеверные и дальше по сетке не смотрят.
 
Вообще, у всех украинок сетка непростая. Леся Цуренко в последнее время не показывает каких-то супер результатов, как для нее, и к матчу с Бушар подходит далеко не с сумасшедшей уверенностью. Но, с другой стороны, Эжени также ничего не показала в последние месяцы. Все матчи Цуренко и Бушар были драматичные, на разных покрытиях и всегда в трёх сетах. Я думаю, что они сейчас в равных условиях и поэтому может быть тоже тяжёлый матч. Но у Леси есть хорошие шансы.
 
Повлиял ли как-то проигранный Лесей финал в Брисбене на ее дальнейшее результаты? Не думаю. У всех есть подъемы и спады, иногда несколько таких скачков за сезон, иногда бывает, что целый сезон спад. Сейчас у Леси самое время для скачка.
 
Что касается Даяны Ястремской, то мне кажется, что все изначально расстроились, когда вышла сетка, потому что она проиграла Суарес Наварро в Риме, хотя до этого в Австралии и обыграла ее. Но я думаю, что выигранный грунтовый турнир в Страсбурге очень поможет Ястремской, она приедет с большой уверенностью в Париж. Мне кажется, что у Даяны будет преимущество в этом матче. Я наблюдала за Ястремской со стороны, чем больше матчей она проводит, тем увереннее и лучше она играет. Потом ее уже тяжело остановить.
 
У Даяны очень рискованная и агрессивная игра, она не боится ошибаться. Даже при 50 невынужденных ошибках, как в финале Страсбурга, она имеет сумасшедшее количество виннерсов за матч и выигрывает его. Тем более в Страсбурге был самый настоящий вязкий грунт, где очень высоко подпрыгивает мяч. Но для игры покрытие было комфортным, долго привыкать к нему не нужно.
 
Даяна - очень разнообразный игрок, я бы сказала, что ей все подходит, ей все равно где и как играть. 
 
Что касается Марты Костюк, то меня удивляет, что кто-то паниковал. После того, как она показала такие серьезные результаты для ее возраста, можно было ожидать, что будет спад. Это нормально. Ничего страшного не происходило, теперь она потихоньку возвращается к своей игре и будет еще одним отличным игроком.
 
Марта и Даяна имеют совершенно разные стили, они оба классные и это очень хорошо», – сказала Савчук. 
 
 
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Источник — Sport.ua

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