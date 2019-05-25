Смирнов выиграл первый титул с 2016 года

Артем Смирнов стал победителем турнира ITF в Ирпене с призовым фондом 15 000 долларов. В финале он обыграл другого украинца – Владислава Орлова.
Для Смирнова это первый одиночный титул с 2016 года.
Путь к победе:
R32: Александр Булицкий (Беларусь, Q) 6:4, 7:5
R16: Григорий Ломакин (Казахстан) 6:3, 6:4
QF: Кристьян Тамм (Эстония) 6:0, 6:4
SF: Денис Евсеев (Казахстан, 1) 6:4, 2:6, 6:1
FR: Владислав Орлов (Украина) 6:2, 6:3
Источник — Sport.ua
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