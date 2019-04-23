Артем Смирнов будет помогать Цуренко в Штутгарте

Украинский теннисист Артем Смирнов вошел в тренерскую команду Леси Цуренко. Украинка выступит на турнире серии WTA Premier в немецком Штутгарте.
Смирнов вместе с 26-й ракеткой мира был замечен на вечеринке для игроков перед началом соревнований.
😉 #Stuttgart #PorscheTennis #Germany pic.twitter.com/LORh6bWEGo— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) April 23, 2019
Источник — Twitter
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