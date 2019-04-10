ФОТО ДНЯ. Марта Костюк тренируется с Артемом Смирновым

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк тренируется вместе с 31-летним украинским теннисистом Артемом Смирновым.
«Открыли сезон на свежем воздухе с Мартой», — написал Смирнов в Instagram, комментируя совместное фото.
Смирнов занимает 524-е место в рейтинге АТР. Марта Костюк — 245-я в рейтинге WTA.
Источник — Instagram
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