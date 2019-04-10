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ФОТО ДНЯ. Марта Костюк тренируется с Артемом Смирновым

Юная украинская теннисистка готовится к новым матчам в компании известного спортсмена

  • 10.04.2019 13:25
  • 983 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО ДНЯ. Марта Костюк тренируется с Артемом Смирновым
© Sport.ua. Марта Костюк

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк тренируется вместе с 31-летним украинским теннисистом Артемом Смирновым.

«Открыли сезон на свежем воздухе с Мартой», — написал Смирнов в Instagram, комментируя совместное фото.

Смирнов занимает 524-е место в рейтинге АТР. Марта Костюк — 245-я в рейтинге WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have opened the outdoors clay court season with Marta🔥🔥🔥 #volkltennis #pakalife

Публикация от Artem Smirnov (@artem.smirnov.733)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    aygaz
      aygaz, 10.04.2019 14:14
    0
    Прикольно, цифры в рейтингах одни и те же, только в разном порядке.
    Ссылка
    aygaz
      aygaz, 10.04.2019 14:14
    0
    Прикольно, цифры в рейтингах одни и те же, только в разном порядке.
    Ссылка
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