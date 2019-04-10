ФОТО ДНЯ. Марта Костюк тренируется с Артемом Смирновым

Взагалі то це загальноевропейська практика для клубів і я дуже задоволений що Шахтар йде в ногу з...

А за что платить?За Ворсклу-Аренал?Так у меня во дворе пацаны красивей и интересней матчи играют ...

Хм. А с лениным или Кенеди он не общается ... ?

А Лопесу не говорили, что те поражения Васи были судейскими?

Прикольно, цифры в рейтингах одни и те же, только в разном порядке.

13:53 — zac1310

Ну а мне Месси. А раньше был Марадона Но это всё индивидуально

13:50 — zac1310

согласен. Можно, конечно придраться, но не буду

13:48 — zac1310

Это я выдаю "шикарные" мысли? Нее, я их только повторил с кучей вопросительных знаков. а мысли (...