Сопот. Смирнов сенсационно обыграл четвертого сеяного

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Владимир КЛИЧКО: «До сих пор не понимаю, как я проиграл Джошуа» 14:41 — alesandro88 нажаль , всі проблеми з'являються в країні , а також в нації ще ось звідси...п.с.: якщо хочеш , щ... 14:35 — deutsch555 повалій теж щонайменшевивчила......і азвіров...янукович теж спілкувався...десь на рівні клічків..... 14:27 — alesandro88 Щонайменше , вивчив мову!!! 14:24 — deutsch555 кастрюля как можно біть такім нєдальокім...клічко флах..флах поднімал...благодаря єму наша страна...

Деревянченко сразится с Джейкобсом 10 ноября 14:40 — Slava Timoshenko А кто 3 действующий чемпион? Уже минуты 3 никто в голову не приходит.

Белоцерковские Ястребы переиграли одесский Шторм 14:40 — zac76 Да уж... вот это матч И какой... Сами ЯСТРЕБЫ против ни абы кого а ШТОРМА :-...

У Милевского есть 4 предложения, в том числе из Украины 14:37 — Анатолий Чорнобук Волинь. Там пиво дешеве. Плюс шацькі озера...

ПАНКОВ: «Милевским заинтересовались еще 2 клуба: из Бельгии и России» 14:35 — Анатолий Чорнобук ФК Тосно... По другому разу.

Фонсека зарабатывает 330 тысяч, Хацкевич – 60 тысяч долларов в месяц 14:27 — aaaa_bbbb_1 а кончита фонсека ахметовна тогда пусть просит костюм долбодятла и зипер на жопу