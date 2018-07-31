Сопот. Смирнов сенсационно обыграл четвертого сеяного

Украинский теннисист Артем Смирнов (№537 ATP) вышел во второй круг грунтового челленджера в польском Сопоте. Украинец в статусе лаки-лузера сенсационно обыграл четвертого сеяного норвежца Каспера Рууда (№138 ATP).
Сопот. Первый круг
Артем Смирнов (Украина, LL) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 6:2, 1:6, 7:5
Отметим, что это первое попадание Смирнова в основу челленджеров в текущем сезоне. Последний раз он играл в основной сетке турниров данной категориии осенью 2017 года (Щецин, вылет во втором круге).
Во втором раунде Смирнов сразится с победителем матча Педро Качин (Аргентина, АТР 282) – Камил Майхшак (Польша, АТР 197).
Источник — Sport.ua
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