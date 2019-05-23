Страсбург. Надежда Киченок покидает турнир

Марта после Даяны, на этом же корте.

А хіба усі чвертьфінали не граються один за одним на центральному корті? Матч Марти має розпочати...

Круто, якщо так, а то пишуть, що Марта починає в 15:00. Вже половина. Спірт юа, як завжди)) sport...

Хто там знає, де вони граюсь. Я якось не напружуюсь з цього приводу

А може і не збрехали, що Марта о 15:00 почне. Даяна так знищує Ферро, що може закінчити і за півг...

6-2, 6-1 и то, если Даяна будет чудить...)

14:30 — Тарас Чубак

Якщо реально є такі пропозиції і будуть ще влітку, то авжеж треба відпускати поки він молодий, ти...

14:29 — Elblanko

Скільки б він не коштував, можна запропонувати контракт з компенсацією при подальшому переходу. А...

14:26 — UKRAINE FAN

Это личное дело и Цыганков когда подписывал контракт сам понимал что делал . Можно просить и 50 м...

14:24 — Elblanko

Якшо це правда, то суркіса підвісити за яйця і забити до скону ломаками.