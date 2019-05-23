Страсбург. Надежда Киченок покидает турнир

Украинская теннисистка Надежда Киченок прекратила выступления в парном разряде на грунтовом турнире категории International во французском городе Страсбург.
В тандеме с американкой Абигейл Спирс украинка в матче 1/4 финала на супер тай-брейке уступила китайскому тандему Дуань Инъин / Синьюнь Хань.
Страсбург. 1/4 финала
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Дуань Инъин / Синьюнь Хань – 6:2, 3:6, 8:10
Также в четвертьфинале парного разряда сыграет Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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