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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Победила за счет характера»

Украинка успешно стартовала в квалификации Ролан Гаррос

  • 23.05.2019 12:35
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Победила за счет характера»
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свою победу над Беатрис Хаддад-Майя в первом раунде квалификации Ролан Гаррос-2019:

- Катя, прежде всего поздравляю с удачной увертюрой турнира. Данная победа отличается по вкусу от тех, что вы добывали в Туре?
- Безусловно, эта победа стоит под особым грифом. Все-таки она первая на Больших шлемах, да еще и на моем любимом турнире Ролан Гаррос, ведь он проходит на грунте – моем предпочтительном покрытии.

- Большинство игроков ставят этот турнир либо в топ за свой шарм, либо – в хвост из-за сжатости комплекса. Какое у вас сложилось впечатление после дебюта?
- Я отнесу себя к той категории, кто ставит приставку «супер» этому «Шлему». Мне он как раз тем и импонирует, что он не такой просторный как Australian Open или US Open. Не теряешь много энергии на постоянную ходьбу с корта на корт. Трибуны постоянно заполнены и публика достаточно воспитанная, чувствуешь поддержку с их стороны. Еще, наверное, здесь – как дома, у меня нет ощущения, что я нахожусь где-то далеко-далеко от него.

- За счет чего вы сегодня отпраздновали победу над Беатрис Хаддад-Майей?
- Пожалуй, за счет характера. Не сказать, что игра прям складывалась для меня, но я не сдавалась, продолжая бороться. Думаю, я переломала соперницу во многом во втором сете. При этом она продолжала здорово играть, не сбавляя оборотов.

- Вы планировали заранее, как провести розыгрыш при матчболе бразильянки?
- План был и заключался он в том, чтобы не ошибиться и потерпеть – действовать расслабленно, играть просто в корт без всяких рисков. Мне кажется, отыграв матчпоинт, именно в этот момент я поняла, что мне нужно делать для общей победы: в каком ощущении я должна находиться, что чувствовать и о чем думать.

- А в какой момент вы почувствовали проблемы со здоровьем бразильянки?
- На самом деле проблемы, скорее, были у меня. В третьем сете я уступала 0:3 и взяла медицинский перерыв. Расцарапалось колено и я хотела, чтобы его промыли, подлатали. Одновременно получила возможность немного перевести дух, успокоиться. После вынужденной паузы Хаддад-Майя, возможно, неудачно резко встала. Во всяком случае у нее чуть изменилась походка, она странным неестественным образом нагибалась. Тем не менее бразильянка продолжала бороться, и от этого еще тяжелее было держать фокус, концентрироваться, так как не понимаешь, что происходит с соперницей. Я рада, что смогла спокойно продолжить играть без ошибок, дав ей понять, что даже если у нее что-то болит – виннер с места я ей сделать не позволю. Продолжала ее гонять по корту. При счете 2:3 ее схватили судороги, и она не смогла завершить матч.

- Можете вспомнить самый памятный матч или матчи, в которых вы были в розыгрыше от поражения, но в итоге праздновали победу?
- Таких было немало, впрочем, как и обратных примеров, но я стараюсь держать в памяти положительные сценарии. Один из них – чуть меньше года назад [в полуфинале грунтового «шестидесятника» в Будапеште] в матче против немки Тамары Корпач, когда я отыграла два матчпоинта. Ощущения после матча – особенные, столько адреналина! Ну и, конечно, легко могу вспомнить еще один поединок. Два года назад против Катаржины Питер [на французском турнире 25k] на харде. Это был мой самый продолжительный матч, который длился около четырех часов. Он наверное пока и остается самым трудным, ведь его тоже удалось вытащить с матчбола соперницы.

- Уже на следующий день вам предстоит полуфинал с грузинкой Екатерине Горгодзе (153-я в мире), которую вы обыгрывали в прошлом году. Что можете о ней сказать и чем будете ее брать?
- Горгодзе – левша с плотным форхендом, боевой игрок. Очень жду этого матча и вновь буду рассчитывать на свой характер. Надеюсь, что мой теннис будет получше, чем на старте. Все-таки первый матч оказался сложным. Необходимо время, чтобы войти в турнир, привыкнуть к корту, мячу. Постараюсь как можно больше мячей переправить на ту сторону и не думаю, что это будет нравиться сопернице. Поскольку у нас уже есть опыт личных встреч, я приблизительно знаю, с какой тактикой подойду к матчу, но то, что он будет непростым – не сомневаюсь.

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Источник — XSport

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