Ролан Гаррос. Завацкая прошла во 2-й круг отбора на отказе соперницы

17:15 — jekаfunny

Невелика потеря ! Ждём Зозулю!

17:08 — REALIST

При півзахисті ШД - не те що ЗюЗя, там і Леоненко з літрушечкою пивка може грати і ставати кращим...

17:07 — «УАФ – М а ф і я!»

Действительно, Зозуля и близко с ним не валялся. Зозуля превзошёл Мораеса!

17:06 — Муґунот

конечно, потеря. только он последние годы сборную и тянул