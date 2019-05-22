Ролан Гаррос. Завацкая прошла во 2-й круг отбора на отказе соперницы

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира украинка обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№127 WTA). Соперница Катарины снялась в третьем сете.
Ролан Гаррос. 1-й круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3:6, 7:5, 2:3 (отказ)
Во втором круге отбора Завацкая сыграет против Екатерины Горгодзе из Грузии (№153 WTA).
Ранее во второй круг вышла Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
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