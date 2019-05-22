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Ролан Гаррос. Завацкая прошла во 2-й круг отбора на отказе соперницы

Украинка продолжит борьбу на турнире

  • 22.05.2019 15:56
  • 1358 просмотров
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Завацкая прошла во 2-й круг отбора на отказе соперницы
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга отборочного турнира украинка обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№127 WTA). Соперница Катарины снялась в третьем сете.
 
Ролан Гаррос. 1-й круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3:6, 7:5, 2:3 (отказ)
 
Во втором круге отбора Завацкая сыграет против Екатерины Горгодзе из Грузии (№153 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Ангелина Калинина.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Назар Пундяк
      Назар Пундяк, 22.05.2019 16:28
    +1
    Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:13
    И теперь сыграет против грузинки Горгодзе.
    Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
    Ну про Калініну тут явно лишнє.. 2й і 3й сет хороший і потужний теніс вийшов
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:13
    +1
    И теперь сыграет против грузинки Горгодзе.
    Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
    Ссылка
    Назар Пундяк
      Назар Пундяк, 22.05.2019 16:28
    +1
    Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:13
    И теперь сыграет против грузинки Горгодзе.
    Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
    Ну про Калініну тут явно лишнє.. 2й і 3й сет хороший і потужний теніс вийшов
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2019 16:13
    +1
    И теперь сыграет против грузинки Горгодзе.
    Вообще, наши девчата приятно удивили в первом круге квала. Правда, не столько игрой, сколько положительным результатом.
    Ссылка
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