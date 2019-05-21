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Ролан Гаррос. Калинина вышла во второй раунд квалификации

Украинская теннисистка в трех сетах одолела румынку Ирину Марию Барэ

  • 21.05.2019 20:14
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Калинина вышла во второй раунд квалификации
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга отборочного турнира украинка обыграла в трех сетах румынку Ирину Марию Барэ (№168 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 2:6, 7:6(1), 6:2
 
Во втором круге квалификации Калинина сыграет с девятой сеянной Анной Блинковой из России (№120 WTA).
 
Отметим, что в среду на кортах Парижа свой первый матч сыграет Катарина Завацкая.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
      Александр Ад, 21.05.2019 20:24
    +1
    Молодец!Но пришлось изрядно попотеть
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 21.05.2019 20:24
    +1
    Молодец!Но пришлось изрядно попотеть
    Ссылка
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