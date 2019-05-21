Ролан Гаррос. Калинина вышла во второй раунд квалификации

21:24 — Omen

Ахахаххаха, нафиг он там нужен вообще. Если это окажется правдой, то я долго ржать буду.

21:21 — Український Патріот

ура! наконец то он свалит!

21:19 — 7-forty.com

Надобно валить

21:12 — Lion

Ювентус ищут тренера....