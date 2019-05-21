Ролан Гаррос. Калинина вышла во второй раунд квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира украинка обыграла в трех сетах румынку Ирину Марию Барэ (№168 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 2:6, 7:6(1), 6:2
Во втором круге квалификации Калинина сыграет с девятой сеянной Анной Блинковой из России (№120 WTA).
Отметим, что в среду на кортах Парижа свой первый матч сыграет Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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