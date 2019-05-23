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Завацкая – Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Ролан Гаррос

  • 23.05.2019 10:45
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Завацкая – Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В четверг, 23-го мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга отборочного турнира украинка встретится с Екатериной Горгодзе из Грузии (№153 WTA). Поединок состоится третьим запуском на 11-м корте после матча Паолини – Шрамкова. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.
 
В финале квалификации победительница встречи сыграет с Георгиной Гарсией-Перес (Испания) или с Ольгой Данилович (Сербия).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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