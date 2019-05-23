Завацкая – Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23-го мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга отборочного турнира украинка встретится с Екатериной Горгодзе из Грузии (№153 WTA). Поединок состоится третьим запуском на 11-м корте после матча Паолини – Шрамкова. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.
В финале квалификации победительница встречи сыграет с Георгиной Гарсией-Перес (Испания) или с Ольгой Данилович (Сербия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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