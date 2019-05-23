Варианты жребия для Свитолиной на Ролан Гаррос

Элина Свитолина потеряла три строчки в мировом рейтинге и опустилась на девятое место. Перед жеребьевкой основной сетки Открытого чемпионата Франции, которая После завершения турнира в Риме первая ракетка Украиныпотеряла три строчки в мировом рейтинге и опустилась на девятое место. Перед жеребьевкой основной сетки Открытого чемпионата Франции, которая состоится сегодня, 23 мая , это имеет большое значение. К сожалению, ко всем имеющимся проблемам украинки добавится еще одна.

Для начала стоит отметить, что Элина – двукратная четвертьфиналистка грунтового мэйджора и любой результат выше этого будет фантастическим успехом, а также лучшим достижение на Шлемах в истории украинского женского тенниса. Но в сегодняшней ситуации (у Свитолиной ноль побед на грунте в текущем сезоне) даже третий четвертьфинал Ролан Гаррос будет воспринят как отличное выступление. А выходить туда будет ой как не просто, и вот почему.

Главным отличием девятого номера посева от, к примеру, шестого (на котором Элину была неделю назад) является тот факт, что в третьем круге Элина может встретится с сеянной теннисисткой из так называемой третьей группы (с 17 по 24 номера). Первая восьмерка на данной стадии потенциально может сыграет против четвертой группы (с 25 по 32 номера), в которой находится еще одна украинка Леся Цуренко.

Первые два круга сеяным играть против несеяных, здесь анализировать практически нечего, нужно положиться только на удачу. Не забываем, что в списке несеяных остались Ястремская, Вондроусова, Азаренка, Младенович, Кужмова, Винус и другие. Та же Козлова в нынешней форме может создать проблемы многим топам.

Давайте оценим возможных соперниц Свитолиной по третьему кругу. Потенциальные соперницы Свитолиной по третьему кругу

Номер посева Теннисистка Матчи на грунте Лучшие результаты на грунте в 2019 H2H* 17 Контавейт 4-3 финал Штутгарт 1-0 18 Гёргес 1-4 1/16 Рим 0-2 19 Мугуруса 2-2 1/8 Рим 5-3 20 Мертенс 2-5 1/4 Рабат 2-1 21 Касаткина 3-3 1/8 Рим 4-0 22 Андрееску** 0-0 - 0-1 23 Векич 4-2 1/8 Мадрид, 1/4 Штутгарт 4-0 24 Гарсия 5-4 1/8 Мадрид, 1/4 Страсбург*** 1-3 * Очные встречи, слева Свитолина

** Андрееску пропустила все грунтовые турниры из-за травмы

***Гарсия еще играет в Страсбурге, но мы верим в Марту Костюк На данном этапе непобедимых соперниц не наблюдается, со всеми можно и нужно играть с позиции силы. Есть даже очень приятные варианты, которые до третьего круга вряд ли доберутся сами. Более того, Йоханна Конта (финалы Рима и Рабата) и Мария Саккари (полуфинал Рима и победа в Рабате) из четвертой группы выглядят куда зубастее. Если Элина преодолеет третий круг, то в четвертом ее может ждать куда более серьезный вызов – теннисистка с 5 по 8 номер посева. И вот здесь уже разница между стартовой 6-й и 9-й позицией видна невооруженным глазом. Потенциальные соперницы Свитолиной по четвертому кругу Номер посева Теннисистка Матчи на грунте Лучшие результаты на грунте в 2019 H2H* 5 Кербер 2-1 1/16 Мадрид 8-5 6 Квитова 8-2 победа Штутгарт, 1/4 Мадрид 2-7 7 Стивенс 6-3 1/2 Мадрид 2-2 8 Барти 4-2 1/4 Мадрид 5-0 * Очные встречи, слева Свитолина Из этой великолепной четверки наиболее опасной даже на грунте выглядит Квитова, которая проводит едва ли не лучший свой сезон в карьере. Доказательством тому - первое место в Чемпионской гонке. Кербер никогда в Париже не блистала и также, как и Элина, имеет здесь 2 четвертьфинала. После снятия в Мадриде она не играла, чего от нее ожидать – пока не ясно. Стивенс защищает прошлогодний финал, а Барти в этом сезоне бьет все личные рекорды. К примеру, у 5-8 номеров, возможными соперницами на данной стадии, кроме Свитолиной, могут стать Серена Уильямс, Арина Сабаленка или Анастасия Савастова. С большой долей вероятности, две последние теннисистки из этой четверки могут и не преодолеть три круга. Далее разница между шестым и девятым номером посева не играет роли. В потенциальном четвертьфинале и тем, и другим все равно предстоит встреча с первой четверкой: Наоми Осака, Каролина Плишкова, Симона Халеп и Кики Бертенс. И только два первых номера не смогут встретиться ранее финала. В принципе, как и третий с четвертым. Поэтому повторение финала в Мадриде никого не удивит. Успехов нашим девушкам и хорошего жребия. А нам остается только болеть.

Владимир КЛЕПАЧ