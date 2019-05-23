Варианты жребия для Свитолиной на Ролан Гаррос

После завершения турнира в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла три строчки в мировом рейтинге и опустилась на девятое место. Перед жеребьевкой основной сетки Открытого чемпионата Франции, которая состоится сегодня, 23 мая, это имеет большое значение. К сожалению, ко всем имеющимся проблемам украинки добавится еще одна.
Для начала стоит отметить, что Элина – двукратная четвертьфиналистка грунтового мэйджора и любой результат выше этого будет фантастическим успехом, а также лучшим достижение на Шлемах в истории украинского женского тенниса. Но в сегодняшней ситуации (у Свитолиной ноль побед на грунте в текущем сезоне) даже третий четвертьфинал Ролан Гаррос будет воспринят как отличное выступление. А выходить туда будет ой как не просто, и вот почему.
Главным отличием девятого номера посева от, к примеру, шестого (на котором Элину была неделю назад) является тот факт, что в третьем круге Элина может встретится с сеянной теннисисткой из так называемой третьей группы (с 17 по 24 номера). Первая восьмерка на данной стадии потенциально может сыграет против четвертой группы (с 25 по 32 номера), в которой находится еще одна украинка Леся Цуренко.
Первые два круга сеяным играть против несеяных, здесь анализировать практически нечего, нужно положиться только на удачу. Не забываем, что в списке несеяных остались Ястремская, Вондроусова, Азаренка, Младенович, Кужмова, Винус и другие. Та же Козлова в нынешней форме может создать проблемы многим топам.
Давайте оценим возможных соперниц Свитолиной по третьему кругу.
Потенциальные соперницы Свитолиной по третьему кругу
|Номер посева
|Теннисистка
|Матчи на грунте
|Лучшие результаты на грунте в 2019
|H2H*
|17
|Контавейт
|4-3
|финал Штутгарт
|1-0
|18
|Гёргес
|1-4
|1/16 Рим
|0-2
|19
|Мугуруса
|2-2
|1/8 Рим
|5-3
|20
|Мертенс
|2-5
|1/4 Рабат
|2-1
|21
|Касаткина
|3-3
|1/8 Рим
|4-0
|22
|Андрееску**
|0-0
|-
|0-1
|23
|Векич
|4-2
|1/8 Мадрид, 1/4 Штутгарт
|4-0
|24
|Гарсия
|5-4
|1/8 Мадрид, 1/4 Страсбург***
|1-3
* Очные встречи, слева Свитолина
** Андрееску пропустила все грунтовые турниры из-за травмы
***Гарсия еще играет в Страсбурге, но мы верим в Марту Костюк
На данном этапе непобедимых соперниц не наблюдается, со всеми можно и нужно играть с позиции силы. Есть даже очень приятные варианты, которые до третьего круга вряд ли доберутся сами. Более того, Йоханна Конта (финалы Рима и Рабата) и Мария Саккари (полуфинал Рима и победа в Рабате) из четвертой группы выглядят куда зубастее.
Если Элина преодолеет третий круг, то в четвертом ее может ждать куда более серьезный вызов – теннисистка с 5 по 8 номер посева. И вот здесь уже разница между стартовой 6-й и 9-й позицией видна невооруженным глазом.
Потенциальные соперницы Свитолиной по четвертому кругу
|Номер посева
|Теннисистка
|Матчи на грунте
|Лучшие результаты на грунте в 2019
|H2H*
|5
|Кербер
|2-1
|1/16 Мадрид
|8-5
|6
|Квитова
|8-2
|победа Штутгарт, 1/4 Мадрид
|2-7
|7
|Стивенс
|6-3
|1/2 Мадрид
|2-2
|8
|Барти
|4-2
|1/4 Мадрид
|5-0
* Очные встречи, слева Свитолина
Из этой великолепной четверки наиболее опасной даже на грунте выглядит Квитова, которая проводит едва ли не лучший свой сезон в карьере. Доказательством тому - первое место в Чемпионской гонке. Кербер никогда в Париже не блистала и также, как и Элина, имеет здесь 2 четвертьфинала. После снятия в Мадриде она не играла, чего от нее ожидать – пока не ясно. Стивенс защищает прошлогодний финал, а Барти в этом сезоне бьет все личные рекорды.
К примеру, у 5-8 номеров, возможными соперницами на данной стадии, кроме Свитолиной, могут стать Серена Уильямс, Арина Сабаленка или Анастасия Савастова. С большой долей вероятности, две последние теннисистки из этой четверки могут и не преодолеть три круга.
Далее разница между шестым и девятым номером посева не играет роли. В потенциальном четвертьфинале и тем, и другим все равно предстоит встреча с первой четверкой: Наоми Осака, Каролина Плишкова, Симона Халеп и Кики Бертенс.
И только два первых номера не смогут встретиться ранее финала. В принципе, как и третий с четвертым. Поэтому повторение финала в Мадриде никого не удивит.
Успехов нашим девушкам и хорошего жребия. А нам остается только болеть.
Владимир КЛЕПАЧ
Источник — Sport.ua
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