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Где и когда смотреть жеребьевку Ролан Гаррос

Церемония состоится в четверг, 23 мая

  • 20.05.2019 14:25
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Где и когда смотреть жеребьевку Ролан Гаррос
© Roland Garros
В четверг, 23 мая, состоится официальная жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису. Начало мероприятия в 20:00 по Киеву.
 
Посмотреть прямую трансляцию жеребьевки можно будет на официальной странице турнира в Facebook
 
Напомним, что в основной сетке грунтового турнира серии Grand Slam сыграют четыре украинки: Элина Свитолина и Леся Цуренко (сеяные), Даяна Ястремская и Катерина Козлова (несеяные).
 
В мужской квалификации выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко, в женской – Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
 
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.
 
 
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Источник — Sport.ua

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