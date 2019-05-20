Где и когда смотреть жеребьевку Ролан Гаррос

Якщо в неї є час на таке))))))))

Нащо таку хрєнь писати??? Хай Ястремська спершу виграє те, що виграла Світоліна, а там подивимося...

Згоден Еліна вже для України легенда, як би не було далі

Щось Даяна трохи не те робить. Не критично, але нащо нам такі приколи

Похоже заразилась от Элины-сливаться при 5-1, 4-1 !

14:58 — trasher87 trasher87

Извините когда вам ссут в глаза, заробитчанин ты или нет, это называется нае....во.

14:57 — trasher87 trasher87

Хацкевича уважаю за прямоту. Журналист спросил. Он ответил. Все по делу. Берём футболистов Шахтер...

14:57 — Микола Унгурян

Роман Лелюк, 20.05.2019 14:20 +2 є спорт, а є людські стосунки так він хіба щось винен ДК? він за...