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Марта Костюк – Сайсай Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Страсбурге

  • 22.05.2019 09:35
  • 991 просмотр
  • 4 комментария
Марта Костюк – Сайсай Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
В среду, 22-го мая, украинка Марта Костюк (№264 WTA) проведет матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
16-летняя украинка сыграет против Чжэн Сайсай из Китая (№45 WTA). Поединок состоится вторым запуском па корте №1 после матча Марцинкевич – Гаврилова. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Костюк      Чжэн
Кв. 1  Ма (7-5 6-2) №204 WTA -
Кв. 2  Кристиан (6-1 6-2) №247 WTA -
1-й круг  Бенуа (6-4 6-1) №266 WTA  Тан (7-6(4) 7-6(5)) №263 WTA
 
Ранее девушки не встречались.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против кого-то из трех теннисисток: Ребекка Петерсон, Каролин Гарсия или Шелби Роджерс (матч первого круга двух последних вчера был приостановлен из-за дождя).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 22.05.2019 10:26
    +2
    vit-2, 22.05.2019 09:50
    Марті бажаю успішної гри на фініші грунтового сезону і на травичці.
    Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
    Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
    Не бачу нічого дивного, тим паче, що буки в обох вами перерахованих випадках мали рацію. Костюк потроху набирає, про що свідчать двосетові матчі і все менше відданих геймів. Звісно, до стабільності ще далеко і є деяка доля лотереї і сьогодні в тому числі. Втім прогрес є.
    Не знаю, як проти Цуренко, а от проти Гарсії точно фавориткою Марта б вже не була.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 22.05.2019 10:13
    0
    Игра думаю будет тяжелой для Марты, шансы приблизительно равны, надеюсь Марте хватит хладнокровия и Чжэн сегодня будет сасай
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 22.05.2019 10:06
    0
    Ну, а фотку з брудною футболкою не конче було виставляти.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.05.2019 09:50
    +1
    Марті бажаю успішної гри на фініші грунтового сезону і на травичці.
    Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
    Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 22.05.2019 10:26
    +2
    vit-2, 22.05.2019 09:50
    Марті бажаю успішної гри на фініші грунтового сезону і на травичці.
    Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
    Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
    Не бачу нічого дивного, тим паче, що буки в обох вами перерахованих випадках мали рацію. Костюк потроху набирає, про що свідчать двосетові матчі і все менше відданих геймів. Звісно, до стабільності ще далеко і є деяка доля лотереї і сьогодні в тому числі. Втім прогрес є.
    Не знаю, як проти Цуренко, а от проти Гарсії точно фавориткою Марта б вже не була.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.05.2019 09:50
    +1
    Марті бажаю успішної гри на фініші грунтового сезону і на травичці.
    Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
    Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 22.05.2019 10:13
    0
    Игра думаю будет тяжелой для Марты, шансы приблизительно равны, надеюсь Марте хватит хладнокровия и Чжэн сегодня будет сасай
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 22.05.2019 10:06
    0
    Ну, а фотку з брудною футболкою не конче було виставляти.
    Ссылка
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