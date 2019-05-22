Марта Костюк – Сайсай Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 22-го мая, украинка Марта Костюк (№264 WTA) проведет матч второго круга на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
16-летняя украинка сыграет против Чжэн Сайсай из Китая (№45 WTA). Поединок состоится вторым запуском па корте №1 после матча Марцинкевич – Гаврилова. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки не встречались.
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против кого-то из трех теннисисток: Ребекка Петерсон, Каролин Гарсия или Шелби Роджерс (матч первого круга двух последних вчера был приостановлен из-за дождя).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
Не знаю, як проти Цуренко, а от проти Гарсії точно фавориткою Марта б вже не була.
Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
Не знаю, як проти Цуренко, а от проти Гарсії точно фавориткою Марта б вже не була.
Трохи дивує як буки вірять у Марту. Проти сусідки по рейтингу на Марту коеф. був 1,12, проти ТОП-100 Фегеле 1,6 , зараз проти ТОП-50 , далі Костюк є фаворитом. Думаю і проти Цуренко Марту би поставили фаворитом. Щоб стати андердогом, Марті, мабуть, треба зіграти проти тенісистки з ТОП-20, умовної Ван Цян.
Не те щоб я ставив на теніс, просто цікаво як експерти оцінюють шанси дівчат на перемогу.
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