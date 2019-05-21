Даяна Ястремская – Саманта Стосур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 21-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет еще один матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В матче второго круга 19-летняя украинка сыграет против Саманты Стосур из Австралии (№89 WTA). Поединок состоится последним запуском па корте имени Патриса Домингеса. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву (поединки в Страсбурге приостановлены из-за дождя, встречу могут перенести)
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Стосур
|1-й круг
|Парментье (6-2 6-4) №65 WTA
|Пегула (6-3 6-1) №71 WTA
Ранее девушки провели один матч, победила Ястремская (Australian Open-2018).
В 1/4 финала победительница встречи сыграет с Фионой Ферро (Франция) или Ван Цян (Китай).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Із Мартою усе зрозуміло: Костюк, вірогідно, напередодні тактично програла в 1/4 фіналу турніру 60+ тис., щоб у Страсбурзі на 250+ тис. викластися на повну, і набрати максимум рейтингових очок на турнірі WTA int., який більшість ТОП-гравців традиційно банально обходять своєю увагою, напередодні РГ. А ті декілька сильних тенісисток, які сюди заявлені, після кількох поспіль поразок, банально хочуть відчути переможні емоції перед шлемом (Сабаленко, Ястремська). Перший номер посіву Барті резонно знялася перед Францією. Вже напередодні в Римі був цілий зорепад зняття зі змагань ТОПів, щоб відпочити перед шлемом.
Які амбіції Даяни в Страсбурзі важко передбачити. 2 переможних турніри такого рівня Ястремська вже має. Серію з 4-х поразок вона вже перервала, поступово набирає форму після хвороби, яка була в неї після Мадрида. Шлем стартує вже за кілька днів - цього тижня в неділю. Тому можлива тактична комбінація від команди Даяна.
Відповідно, велике прохання до вболівальників: незалежно від результатів Даяни в Страсбурзі, не треба переходити на образи. Зокрема, ті хто любить ставити на жіночий теніс, просто утримайтеся від цього, щоб у разі втрати грошей, не ображати нашу Даянку. Бо дівчата читають новини і їм неприємно цей весь негатив пропускати через себе перед відповідальними змаганнями в Парижі.
Здоров'я усім нашим дівчатам, тоді й успіхи не забаряться.
Із Мартою усе зрозуміло: Костюк, вірогідно, напередодні тактично програла в 1/4 фіналу турніру 60+ тис., щоб у Страсбурзі на 250+ тис. викластися на повну, і набрати максимум рейтингових очок на турнірі WTA int., який більшість ТОП-гравців традиційно банально обходять своєю увагою, напередодні РГ. А ті декілька сильних тенісисток, які сюди заявлені, після кількох поспіль поразок, банально хочуть відчути переможні емоції перед шлемом (Сабаленко, Ястремська). Перший номер посіву Барті резонно знялася перед Францією. Вже напередодні в Римі був цілий зорепад зняття зі змагань ТОПів, щоб відпочити перед шлемом.
Які амбіції Даяни в Страсбурзі важко передбачити. 2 переможних турніри такого рівня Ястремська вже має. Серію з 4-х поразок вона вже перервала, поступово набирає форму після хвороби, яка була в неї після Мадрида. Шлем стартує вже за кілька днів - цього тижня в неділю. Тому можлива тактична комбінація від команди Даяна.
Відповідно, велике прохання до вболівальників: незалежно від результатів Даяни в Страсбурзі, не треба переходити на образи. Зокрема, ті хто любить ставити на жіночий теніс, просто утримайтеся від цього, щоб у разі втрати грошей, не ображати нашу Даянку. Бо дівчата читають новини і їм неприємно цей весь негатив пропускати через себе перед відповідальними змаганнями в Парижі.
Здоров'я усім нашим дівчатам, тоді й успіхи не забаряться.
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