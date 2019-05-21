Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна Ястремская – Саманта Стосур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Страсбурге

  • 21.05.2019 12:27
  • 757 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Саманта Стосур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Во вторник, 21-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет еще один матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка сыграет против Саманты Стосур из Австралии (№89 WTA). Поединок состоится последним запуском па корте имени Патриса Домингеса. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву (поединки в Страсбурге приостановлены из-за дождя, встречу могут перенести)
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская      Стосур
1-й круг  Парментье (6-2 6-4) №65 WTA  Пегула (6-3 6-1) №71 WTA
 
 
Ранее девушки провели один матч, победила Ястремская (Australian Open-2018).
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет с Фионой Ферро (Франция) или Ван Цян (Китай).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2019 13:47
    0
    Стосур на грунте может очень хорошо играть, но недолго, так что все шансы у Даяны взять игру есть
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.05.2019 13:00
    +1
    Загалом про Страсбург і українок.
    Із Мартою усе зрозуміло: Костюк, вірогідно, напередодні тактично програла в 1/4 фіналу турніру 60+ тис., щоб у Страсбурзі на 250+ тис. викластися на повну, і набрати максимум рейтингових очок на турнірі WTA int., який більшість ТОП-гравців традиційно банально обходять своєю увагою, напередодні РГ. А ті декілька сильних тенісисток, які сюди заявлені, після кількох поспіль поразок, банально хочуть відчути переможні емоції перед шлемом (Сабаленко, Ястремська). Перший номер посіву Барті резонно знялася перед Францією. Вже напередодні в Римі був цілий зорепад зняття зі змагань ТОПів, щоб відпочити перед шлемом.
    Які амбіції Даяни в Страсбурзі важко передбачити. 2 переможних турніри такого рівня Ястремська вже має. Серію з 4-х поразок вона вже перервала, поступово набирає форму після хвороби, яка була в неї після Мадрида. Шлем стартує вже за кілька днів - цього тижня в неділю. Тому можлива тактична комбінація від команди Даяна.
    Відповідно, велике прохання до вболівальників: незалежно від результатів Даяни в Страсбурзі, не треба переходити на образи. Зокрема, ті хто любить ставити на жіночий теніс, просто утримайтеся від цього, щоб у разі втрати грошей, не ображати нашу Даянку. Бо дівчата читають новини і їм неприємно цей весь негатив пропускати через себе перед відповідальними змаганнями в Парижі.
    Здоров'я усім нашим дівчатам, тоді й успіхи не забаряться.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.05.2019 13:00
    +1
    Загалом про Страсбург і українок.
    Із Мартою усе зрозуміло: Костюк, вірогідно, напередодні тактично програла в 1/4 фіналу турніру 60+ тис., щоб у Страсбурзі на 250+ тис. викластися на повну, і набрати максимум рейтингових очок на турнірі WTA int., який більшість ТОП-гравців традиційно банально обходять своєю увагою, напередодні РГ. А ті декілька сильних тенісисток, які сюди заявлені, після кількох поспіль поразок, банально хочуть відчути переможні емоції перед шлемом (Сабаленко, Ястремська). Перший номер посіву Барті резонно знялася перед Францією. Вже напередодні в Римі був цілий зорепад зняття зі змагань ТОПів, щоб відпочити перед шлемом.
    Які амбіції Даяни в Страсбурзі важко передбачити. 2 переможних турніри такого рівня Ястремська вже має. Серію з 4-х поразок вона вже перервала, поступово набирає форму після хвороби, яка була в неї після Мадрида. Шлем стартує вже за кілька днів - цього тижня в неділю. Тому можлива тактична комбінація від команди Даяна.
    Відповідно, велике прохання до вболівальників: незалежно від результатів Даяни в Страсбурзі, не треба переходити на образи. Зокрема, ті хто любить ставити на жіночий теніс, просто утримайтеся від цього, щоб у разі втрати грошей, не ображати нашу Даянку. Бо дівчата читають новини і їм неприємно цей весь негатив пропускати через себе перед відповідальними змаганнями в Парижі.
    Здоров'я усім нашим дівчатам, тоді й успіхи не забаряться.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2019 13:47
    0
    Стосур на грунте может очень хорошо играть, но недолго, так что все шансы у Даяны взять игру есть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности