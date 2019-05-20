Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на девятое место

Минувшая неделя прошла на кортах Рима, которые предыдущие два годы были успешными для первой ракетки Украины. На этот раз все случилось иначе и Элина Свитолина потеряла 900 очков в рейтинге, что привело к потере трех позиций.

Уже второй раз за сезон «подобрала» за Элиной Каролина Плишкова (ранее в Брисбене). Таким образом, чешка вернулась в тройку лучших, где не была с октября 2017 года. Личный рекорд на счету австралийки Эшли Барти, она впервые вошла в топ-8, что очень важно перед жеребьевкой Ролан Гаррос.

Также отметим прогресс Йоханны Конты, теперь она 26-я. Мария Саккари добавила 10 пунктов и теперь располагается на 29-м месте.

Топ-10 рейтинга WTA