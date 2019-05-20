Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на девятое место

Минувшая неделя прошла на кортах Рима, которые предыдущие два годы были успешными для первой ракетки Украины. На этот раз все случилось иначе и Элина Свитолина потеряла 900 очков в рейтинге, что привело к потере трех позиций.
Уже второй раз за сезон «подобрала» за Элиной Каролина Плишкова (ранее в Брисбене). Таким образом, чешка вернулась в тройку лучших, где не была с октября 2017 года. Личный рекорд на счету австралийки Эшли Барти, она впервые вошла в топ-8, что очень важно перед жеребьевкой Ролан Гаррос.
Также отметим прогресс Йоханны Конты, теперь она 26-я. Мария Саккари добавила 10 пунктов и теперь располагается на 29-м месте.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то есть повод порадоваться за Марту Костюк, которая маленькими шажками продвигается в мировой классификации. Возможно, основная сетка турнира в Страсбурге поможет ей сделать это быстрее. Дарья Лопатецкая, которая досрочно завершила сезон через травму, обновила личный рекорд, но от этого не легче. Также в топ-300 вернулась Валерия Страхова. Все остальные либо потеряли, либо остались при своих.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке только одно изменение: Плишкова обошла Осаку и теперь у нас чешское двоевластие. Элине Свитолиной на Ролан Гаррос нужно наверстывать упущенное, иначе потом будет поздно.
Чемпионская гонка
Источник — WTA
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