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Надежда КИЧЕНОК: «Решили некоторое время поиграть с Людой отдельно»

Украинская парница – о последних турнирах, успехах Цуренко в парном разряде и татуировке Козловой

  • 17.05.2019 21:50
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Надежда КИЧЕНОК: «Решили некоторое время поиграть с Людой отдельно»
© Инстагам Надежды Киченок
Украинская парница Надежда Киченок сообщила, почему она со своей сестрой Людой в ближайшее время не будет играть вместе, а также рассказала о причинах прогресса Катерины Козловой и удачных выступлениях в парном разряде Леси Цуренко.
 
- Мы приняли решение на неопределенный период времени поиграть с Людой отдельно, дальше выступать с такими результатами уже было нельзя (три вылета подряд в первом круге - прим.). На корте мы два одноплановых игрока, не всегда дополняем друг-друга и нам постоянно чего-то не хватает, нет нужной энергии. Да и в плане отношений вне корта нам легче, когда мы не играем вместе и не проводим столько времени вдвоем.
 
Ближайшие турниры (Страсбург, Ролан Гаррос - прим.) я буду играть вместе с Абигейл Спирс, с которой мы выступали в Риме. Люда продолжит играть с Аленой Остапенко.
 
- Расскажите о матче первого круга на турнире в Риме против Юлии Гёргес и Каролины Плишковой. Каково было играть против «королев эйсов»?
- Первый поединок получился очень равным, выиграли на двух тай-брейках. Хорошо показали себя в решающие моменты, неплохо сыгрались со Спирс. Что касается подач, то против Гёргес еще как-то получалось принимать, а вот подачу Плишковой я никак не могла прочитать. У Абигейл выходило лучше, а мне тренер (Ольга Савчук - прим.) говорила больше работать ногами, но предугадать, куда Плишкова будет подавать, не получалось. 
 
Что касается второго матча, то сложилось впечатление, что мы играли против сестер Уильямс. Я смотрела матч Люди против пары Грёнефельд / Схюрс в первом круге, они играли совсем по-другому, уровень отличался кардинально. Также отмечу, что корт был плохо подготовлен, после дождя он был очень мягкий. Вообще к организации турнира есть много вопросов.
 
- Леся Цуренко не так часто выступает в парном разряде, но уже играет второй турнир подряд. В чем причина?
- Леся всегда играет пару, когда ей позволяет здоровье. Она берет себе в дуэт кого-то из хороших игроков одиночного разряда и они расслабленно играют парные матчи. Тем более, у нее не очень хорошие результаты в последнее время в одиночке и появилась такая возможность.
 
В Риме Леся выступает с Александрой Саснович, я в прошлом году играла против Саши на Ролан Гаррос и проиграла. Тогда я показывала, как мне казалось, свой лучший теннис, но она делала какие-то невероятные вещи. 
 
- Вы много общаетесь с Катериной Козловой, расскажите, как ей удалось качественно улучшить результаты?
- Катя сделала себе татуировку на левой руке. Мы все были в шоке, потому что от нее этого никто не ожидал. Решили, что секрет в татуировке (смеется).
 
А если серьезно, то она набрала потрясающую форму. Перед турниром в Мадриде Катя играла против Леси тренировочный матч и просто разрывала ее в первом сете 4:0. В итоге проиграла 5:7, но играла очень хорошо.
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Источник — Sport.ua

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