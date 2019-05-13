Рим. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В матче первого круга украинка в дуэте с Эбигейл Спирс из США на двух тай-брейках обыграла немецко-чешскую пару Юлия Гёргес / Каролина Плишкова.
Рим. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Юлия Гёргес / Каролина Плишкова – 7:6(5), 7:6(4)
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против победительниц матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.