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Рим. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде

Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс обыграла Юлию Гёргес и Каролину Плишкову

  • 13.05.2019 15:35
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Рим. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде
© ФТУ. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы стартовала на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Эбигейл Спирс из США на двух тай-брейках обыграла немецко-чешскую пару Юлия Гёргес / Каролина Плишкова.
 
Рим. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Юлия Гёргес / Каролина Плишкова – 7:6(5), 7:6(4)
 
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против победительниц матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс.
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Источник — Sport.ua

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