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Рим. Надежда Киченок покидает турнир после второго круга

Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс не смогла выйти в четвертьфинал

  • 16.05.2019 14:07
  • 313 просмотров
  • 1 комментарий
Рим. Надежда Киченок покидает турнир после второго круга
© WTA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу на турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В поединке второго круга парного разряда украинка в дуэте с Эбигейл Спирс из США уступила тандему Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
 
Рим. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс – 1:6, 2:6
 
Напомним, этой же паре проиграла и Людмила Киченок, которая на данном турнире выступала в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.
 
Отметим, что на турнире в Риме из украинок осталась только Леся Цуренко, которая еще выступает в парной сетке.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 14:38
    0
    Сегодня результаты вообще веселые. Тим проиграл, Бенчич, Стивенс не справилась с Контой. Народ явно готовится к РГ.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 14:38
    0
    Сегодня результаты вообще веселые. Тим проиграл, Бенчич, Стивенс не справилась с Контой. Народ явно готовится к РГ.
    Ссылка
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