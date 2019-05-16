Рим. Надежда Киченок покидает турнир после второго круга

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу на турнире серии Premier 5 в Риме.
В поединке второго круга парного разряда украинка в дуэте с Эбигейл Спирс из США уступила тандему Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Рим. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс – 1:6, 2:6
Напомним, этой же паре проиграла и Людмила Киченок, которая на данном турнире выступала в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.
Отметим, что на турнире в Риме из украинок осталась только Леся Цуренко, которая еще выступает в парной сетке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.