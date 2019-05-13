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Рим. Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла первый матч на супер тай-брейке

  • 13.05.2019 18:46
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Рим. Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде
© ФТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый матч на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В поединке первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии уступила тандему Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
 
Рим. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс  – 6:4, 4:6, 7:10
 
Ранее во второй круг парного разряда вышла Надежда Киченок. Также в паре выступит и Леся Цуренко. 
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Источник — Sport.ua

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