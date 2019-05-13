Рим. Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде

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Костюк успешно стартовала на турнире в Испании 19:56 — Natam69 Марта вже в основній сітці. Правда ще не було жеребкування для тих, хто пройшов кваліфікацію.

Михалик заявил, что летом покинет Локомотив и может перейти в Волынь 19:55 — Вадим Максимов наразі його траферна вартість оцінюється всього 100 тис. € на transfermarkt: https://www.transfe... 19:46 — Великий комбинатор что же ты так надрываешься воин "инетный"? аж слова глотаешь)) "притом"-при том " язик"-язык "пер...

Реал и Челси согласовали трансфер Азара за 100 млн евро 19:54 — bzzzzzz причем сдесь вопще Роналду... ни надо никого заменять, Азар как раз тот игрок, который может Реал...

ФОТО. Тренировка Свитолиной перед турниром в Риме 19:53 — captain2009 кто-то забавно перепутал Элину с Бенчич. Шапки у них, действительно, одинаковые )) 19:47 — Michael Savchyn вилетить, бо не в формі

Супряга летом покинет Динамо 19:49 — zhyr Не заб"є. Бо наші"гранди" очкозаври і забороняють грати арендованим проти себе 19:45 — zhyr Від Маріуполя, чи що? Чи може, якби він перейшов в Шахтар, то грав би за основу? Хочу побачити, с...

Джиро-2019. Вивиани выиграл третий этап 19:46 — Michael Savchyn що? не дискваліфікували Вівіані? ви просто божественно подаєте новини без істотних деталей