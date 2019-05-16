КЕВЛИЧ: «За неделю до травмы назвал график Лопатецкой самоубийством»

Экс-менеджер Элины Свитолиной Всеволод Кевлич поделился мнением о ситуации с тяжелой травмой 16-летней украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой.
«За неделю до травмы я назвал график Лопатецкой «самоубийством» в разговоре с ее тренером. Мне трудно ответить, почему они это позволяли. Мама сама находила деньги – они не в силах были ей отказывать.
Травма не очень страшна по итогу. Но никто не знает, как психика воспримет. Бесстрашие в игре может быть навсегда потеряно. На восстановление после операции минимум 6 месяцев.
Перспективы Лопатецкой до травмы были очень хорошими. Не так быстро, как она поднималась, но это был потенциально игрок №1 в мире», – сказал Кевлич.
Ранее экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов заявил, что маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса.
Источник — Трибуна
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