КЕВЛИЧ: «За неделю до травмы назвал график Лопатецкой самоубийством»

Всеволод Кевлич поделился мнением о ситуации с тяжелой Экс-менеджер Элины Свитолинойподелился мнением о ситуации с тяжелой травмой 16-летней украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой

«За неделю до травмы я назвал график Лопатецкой «самоубийством» в разговоре с ее тренером. Мне трудно ответить, почему они это позволяли. Мама сама находила деньги – они не в силах были ей отказывать.

Травма не очень страшна по итогу. Но никто не знает, как психика воспримет. Бесстрашие в игре может быть навсегда потеряно. На восстановление после операции минимум 6 месяцев.

Перспективы Лопатецкой до травмы были очень хорошими. Не так быстро, как она поднималась, но это был потенциально игрок №1 в мире», – сказал Кевлич.