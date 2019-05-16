Сестра Лопатецкой: «Нам помогает вся Украина»

На прошлой неделе стало известно, что 16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила травму и не сможет продолжить выступление на турнире ITF в Риме. Спустя несколько дней семья Дарьи опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к общественности за помощью в сборе средств на срочную операцию, стоимость которой составила €12 тысяч.

В среду, 15-го мая, Лопатецкая была прооперирована, и ее сестра Мария, которая занималась сбором средств и коммуникацией с римской клиникой, рассказала, как прошла операция.

«Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас.

Теперь самое главное — побороть травму и вернуться на корт с новыми силами. Хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счет Даши, будут потрачены исключительно на ее реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина, и для нас это очень важно, поскольку реабилитация потребует долгих недель, а, возможно, и месяцев. Каждый человек, который прочитал наше обращение, нам помог. Абсолютно неважно, что это было — денежная помощь, репост, распространение информации или просто слова поддержки в адрес Даши.

Спасибо всем Вам огромное!», — отметила Мария.