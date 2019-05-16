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Сестра Лопатецкой: «Нам помогает вся Украина»

Травмированная украинская теннисистка успешно перенесла операцию

  • 16.05.2019 01:51
  • 2016 просмотров
  • 5 комментариев
Сестра Лопатецкой: «Нам помогает вся Украина»
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

На прошлой неделе стало известно, что 16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила травму и не сможет продолжить выступление на турнире ITF в Риме. Спустя несколько дней семья Дарьи опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к общественности за помощью в сборе средств на срочную операцию, стоимость которой составила €12 тысяч.

В среду, 15-го мая, Лопатецкая была прооперирована, и ее сестра Мария, которая занималась сбором средств и коммуникацией с римской клиникой, рассказала, как прошла операция.

«Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас.

Теперь самое главное — побороть травму и вернуться на корт с новыми силами. Хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счет Даши, будут потрачены исключительно на ее реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина, и для нас это очень важно, поскольку реабилитация потребует долгих недель, а, возможно, и месяцев. Каждый человек, который прочитал наше обращение, нам помог. Абсолютно неважно, что это было — денежная помощь, репост, распространение информации или просто слова поддержки в адрес Даши.

Спасибо всем Вам огромное!», — отметила Мария.

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Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.05.2019 10:45
    +5
    Даша, одужуй скоріше, ти все подолаєш, ти сильна! Еліна, як завжди, молодчина. Справжня Людина.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 16.05.2019 10:25
    +6
    Эля умничка! Даше - здоровья и сил!
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 16.05.2019 08:42
    +4
    А где хваленая Педерация??? Даша выздоравливай быстрей и к новым свершен иям!!!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 08:07
    +11
    Держитесь девчонки! Эля просто красавица, мало того что вывела тенис на новый уровень в нашей стране и юной талантливой девочке помогла!
    Ссылка
    IlBi
      IlBi, 16.05.2019 02:08
    +19
    Респект Свитолиной за это!
    Ссылка
    IlBi
      IlBi, 16.05.2019 02:08
    +19
    Респект Свитолиной за это!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 08:07
    +11
    Держитесь девчонки! Эля просто красавица, мало того что вывела тенис на новый уровень в нашей стране и юной талантливой девочке помогла!
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 16.05.2019 10:25
    +6
    Эля умничка! Даше - здоровья и сил!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.05.2019 10:45
    +5
    Даша, одужуй скоріше, ти все подолаєш, ти сильна! Еліна, як завжди, молодчина. Справжня Людина.
    Ссылка
    pavelko01
    online
      pavelko01, 16.05.2019 08:42
    +4
    А где хваленая Педерация??? Даша выздоравливай быстрей и к новым свершен иям!!!
    Ссылка
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