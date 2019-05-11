Лопатецкой требуется финансовая помощь для срочной операции

Семья 16-летней украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой, которая входит в Топ-30 сильнейших юниорок мира и на данный момент занимает 231-ю позицию в рейтинге WTA, обращается за помощью в сборе средств на срочную операцию.

«В четверг, 9 мая, выступая на профессиональном турнире в Риме, член сборной команды Украины по теннису, многократная чемпионка Европы и мира в составе сборной команды Украины, Дарья Лопатецкая, получила травму - разрыв мениска

Теперь ей необходима срочная операция. Клиника в Италии согласилась сделать экстренную операцию вне очереди. Стоимость - €12,000.

Эта операция даст шанс вернуться украинской теннисистке на корт. Просим всех неравнодушных к судьбе Дарьи оказать посильную помощь.

Номер карты в Приватбанке: 5168 7422 3231 0825 (Лопатецкая Дарья Валерьевна).

Номер телефона сестры Дарьи: +38(093)056-21-41 (Мария).

Надеемся на Вашу помощь», – сообщается в открытом письме.

Отметим, что в следующем месяце Лопатецкая должна была дебютировать на Ролан Гаррос среди игроков до 18 лет. На счету Даши пять профессиональных титулов ITF, в том числе три в этом году.