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Лопатецкая снялась с турнира в Риме

У украинской теннисистки травма

  • 09.05.2019 19:32
  • 495 просмотров
  • 1 комментарий
Лопатецкая снялась с турнира в Риме
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

Сегодня Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в Риме должна была встретиться со второй ракеткой соревнований Кэти Суон из Великобритании.

Однако украинка отказалась от участия в матче. Причиной такого решения является повреждения мениска.

Ранее сообщалось о том, что Лопатецкая выступит на юниорском Ролан Гаррос.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 09.05.2019 19:49
    0
    жаль
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 09.05.2019 19:49
    0
    жаль
    Ссылка
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