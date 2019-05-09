Лопатецкая снялась с турнира в Риме

Сегодня Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в Риме должна была встретиться со второй ракеткой соревнований Кэти Суон из Великобритании.

Однако украинка отказалась от участия в матче. Причиной такого решения является повреждения мениска.

Ранее сообщалось о том, что Лопатецкая выступит на юниорском Ролан Гаррос.