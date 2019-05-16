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САПРОНОВ: «Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса»

Бывший вице-президент ФТУ раскритиковал команду юной теннисистки

  • 16.05.2019 16:18
  • 1221 просмотр
  • 3 комментария
САПРОНОВ: «Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса»
© Sport.ua. Юрий Сапронов
Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной, Юрий Сапронов жестко высказался по поводу тяжелой травмы Дарьи Лопатецкой, обвинив в случившемся ее маму.
 
«Вчера Даша была прооперирована в Италии. Операцию оплатила Элина Свитолина. Тихо, без пафоса, как и делаются благородные дела. Спасибо тебе Элина за человечность. Даше скорейшего и удачного восстановления и реабилитации. После разрыва мениска - это непросто.
 
Теперь жестко, но правду – пока мама Даши, Анна Филоненко, будет заниматься организацией тренировочного и соревновательного процессов, заставляя дочь играть по 3-4 недели подряд турниров – ничего не будет.
 
Заслуженный тренер Украины, директор «Уникорта» Валерий Бурко и тренеры Игорь Прудкин и Денис Лелеко обязаны найти в себе силы полностью отстранить маму Даши, которая гонится за быстрыми деньгами жертвуя здоровьем дочери, от тенниса. Ну вы же – профи! Иначе мы потеряем Дашу.
 
Мотивация серий 3-4 турнира подряд с осени прошлого года понятна – войти к 1 мая в ТОП-200, что дает право играть квалификацию взрослых «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open. Но зачем? В 16.
 
Мамина гонка закончилось окончанием этого сезона для Даши в мае, я не знаю случаев восстановления после такой операции быстрее 6 месяцев», – написал на своей странице бывший вице-президент Федерации тенниса Украины.
 
Также Юрий Анатольевич уточнил характер травмы и приблизительную стоимость реабилитации.
 
«Прооперирован мениск и поврежден сустав. Нужно будет научиться ходить, потом научиться бегать, потом играть в теннис. Реабилитация 6 месяцев за границей у профи это 20-25 тыс евро. Контракта у Даши нет. Спонсора нет», – добавил Сапронов в комментариях.
 
Отметим, что в свое время Юрий Сапронов хотел подписать контракт с Лопатецкой, но родители юной теннисистки отказались.
 
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Источник — Facebook.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 16.05.2019 16:53
    0
    График у нее и вправду был бешеный...
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 16:47
    0
    Да очень серьезная травма, после таких и карьеру завершают, надеюсь молодой организм Даши справится и мы увидим ее новые победы, и я абсолютно согласен с сапроновым, загнали ребенка, нет слов одни маты, полный непрофессионализм
    Ссылка
    student925
      student925, 16.05.2019 16:34
    +6
    Свитолина огромная умница! Человеческий поступок! И главное без всякого пафоса
    и показухи!
    Не то что диванные критики только обсуждать могут о не патриотизме и т.д.
    Ссылка
    student925
      student925, 16.05.2019 16:34
    +6
    Свитолина огромная умница! Человеческий поступок! И главное без всякого пафоса
    и показухи!
    Не то что диванные критики только обсуждать могут о не патриотизме и т.д.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 16.05.2019 16:53
    0
    График у нее и вправду был бешеный...
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 16:47
    0
    Да очень серьезная травма, после таких и карьеру завершают, надеюсь молодой организм Даши справится и мы увидим ее новые победы, и я абсолютно согласен с сапроновым, загнали ребенка, нет слов одни маты, полный непрофессионализм
    Ссылка
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