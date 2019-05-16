САПРОНОВ: «Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса»

Юрий Сапронов жестко высказался по поводу Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной,жестко высказался по поводу тяжелой травмы Дарьи Лопатецкой , обвинив в случившемся ее маму.

«Вчера Даша была прооперирована в Италии. Операцию оплатила Элина Свитолина. Тихо, без пафоса, как и делаются благородные дела. Спасибо тебе Элина за человечность. Даше скорейшего и удачного восстановления и реабилитации. После разрыва мениска - это непросто.

Теперь жестко, но правду – пока мама Даши, Анна Филоненко, будет заниматься организацией тренировочного и соревновательного процессов, заставляя дочь играть по 3-4 недели подряд турниров – ничего не будет.

Заслуженный тренер Украины, директор «Уникорта» Валерий Бурко и тренеры Игорь Прудкин и Денис Лелеко обязаны найти в себе силы полностью отстранить маму Даши, которая гонится за быстрыми деньгами жертвуя здоровьем дочери, от тенниса. Ну вы же – профи! Иначе мы потеряем Дашу.

Мотивация серий 3-4 турнира подряд с осени прошлого года понятна – войти к 1 мая в ТОП-200, что дает право играть квалификацию взрослых «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open. Но зачем? В 16.

Мамина гонка закончилось окончанием этого сезона для Даши в мае, я не знаю случаев восстановления после такой операции быстрее 6 месяцев», – написал на своей странице бывший вице-президент Федерации тенниса Украины.

Также Юрий Анатольевич уточнил характер травмы и приблизительную стоимость реабилитации.

«Прооперирован мениск и поврежден сустав. Нужно будет научиться ходить, потом научиться бегать, потом играть в теннис. Реабилитация 6 месяцев за границей у профи это 20-25 тыс евро. Контракта у Даши нет. Спонсора нет», – добавил Сапронов в комментариях.

Отметим, что в свое время Юрий Сапронов хотел подписать контракт с Лопатецкой, но родители юной теннисистки отказались.