Костюк вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Испании

Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) одержала очередную победу на 60-тысячнике ITF в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
16-летняя украинка в матче второго круга в двух сетах одолела третью сеяную Штефани Фёгеле из Швейцарии (№96 WTA).
Второй раунд
Марта Костюк (Украина) – Штефани Фёгеле (Швейцария) – 6:2, 6:3
Марта сделала пять эйсов, допустив при этом 6 двойных ошибок и реализовав 5 из 8 брейкпоинтов. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
В 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против победительницы матча Сю Ван (№164 WTA) – Даниэла Сегель (№330 WTA).
Ранее Костюк преодолела квалификацию на престижном турнире Premier Mandatory в Мадриде, где проиграла в первом раунде основной сетки.
Отметим, что это была седьмая победа Марты Костюк в 14-ти матчах над теннисистками из первой сотни рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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Без зайвих розмов, тримаємо кулаки за твої подальші успіхи, Мартуся!
Без зайвих розмов, тримаємо кулаки за твої подальші успіхи, Мартуся!
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