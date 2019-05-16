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Костюк вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Испании

Украинка продолжает побеждать соперниц на турнире ITF

  • 16.05.2019 14:52
  • 939 просмотров
  • 6 комментариев
Костюк вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Испании
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) одержала очередную победу на 60-тысячнике ITF в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
 
16-летняя украинка в матче второго круга в двух сетах одолела третью сеяную Штефани Фёгеле из Швейцарии (№96 WTA).
 
Второй раунд
Марта Костюк (Украина) – Штефани Фёгеле (Швейцария) – 6:2, 6:3
 
Марта сделала пять эйсов, допустив при этом 6 двойных ошибок и реализовав 5 из 8 брейкпоинтов. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
 
В 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против победительницы матча Сю Ван (№164 WTA) – Даниэла Сегель (№330 WTA).
 
Ранее Костюк преодолела квалификацию на престижном турнире Premier Mandatory в Мадриде, где проиграла в первом раунде основной сетки.
 
Отметим, что это была седьмая победа Марты Костюк в 14-ти матчах над теннисистками из первой сотни рейтинга WTA.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 15:16
    0
    Охохо. Потихеньку набираєм форму.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 16.05.2019 15:08
    0
    Stanislav Matusevych, 16.05.2019 15:05
    Это уже определенный показатель. Смотрим дальше.
    Только смотреть не получается, турнир не показывают.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 15:05
    +2
    Это уже определенный показатель. Смотрим дальше.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 15:05
    +2
    Помовчимо... І постукаємо по дереву
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 16.05.2019 15:02
    +3
    Так держать!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 15:00
    +4
    Марта молодець!
    Без зайвих розмов, тримаємо кулаки за твої подальші успіхи, Мартуся!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 15:00
    +4
    Марта молодець!
    Без зайвих розмов, тримаємо кулаки за твої подальші успіхи, Мартуся!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 15:02
    +3
    Так держать!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 15:05
    +2
    Это уже определенный показатель. Смотрим дальше.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 15:05
    +2
    Помовчимо... І постукаємо по дереву
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 15:16
    0
    Охохо. Потихеньку набираєм форму.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 16.05.2019 15:08
    0
    Stanislav Matusevych, 16.05.2019 15:05
    Это уже определенный показатель. Смотрим дальше.
    Только смотреть не получается, турнир не показывают.
    Ссылка
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