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Костюк сыграет в основной сетке турнира в Испании

Украинская теннисистка прошла квалификацию на соревнования в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане

  • 13.05.2019 20:13
  • 665 просмотров
  • 2 комментария
Костюк сыграет в основной сетке турнира в Испании
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

Костюк выиграла оба матча квалификации. В первом поединке Костюк в двух сетах взяла верх над румынкой Мириам Бьянкой Булгару (6:2, 6:1), а во втором одолела россиянку Варвару Грачеву: (6:3, 1:6, 10-1).

В основной сетке турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане также выступит 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.05.2019 20:55
    0
    Clyde С., 13.05.2019 20:46
    Вперше бачу супер-тайбрек в одиночному розряді у дорослому тенісі.
    Нормальная ситуация для квала ITF.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 13.05.2019 20:46
    0
    Вперше бачу супер-тайбрек в одиночному розряді у дорослому тенісі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.05.2019 20:55
    0
    Clyde С., 13.05.2019 20:46
    Вперше бачу супер-тайбрек в одиночному розряді у дорослому тенісі.
    Нормальная ситуация для квала ITF.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 13.05.2019 20:46
    0
    Вперше бачу супер-тайбрек в одиночному розряді у дорослому тенісі.
    Ссылка
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