Костюк сыграет в основной сетке турнира в Испании

Ты прав. Я не нашёл в календаре Металла матч с Звездой, поэтому подумал за Кобру

"Тут все чудово: від ресторанів до красивих видів. Є місця, де можна приємно посидіти, погуляти і...

21:25 — roma.leshuk

А вот у sport.ua Овечкин,Кучеров,Малкин and Co не доросли до уровня великих звёзд Великобритании

21:17 — zdobny

Поправочка, я сейчас посчитал - чехов в НХЛ играло в этом сезоне около 40, а швейцарцев 13, то-ес...

21:15 — zdobny

Ну добрый вечер, они и были фаворитами ЧМ у буков перед началом турнира, по крайней мере, привезл...

21:15 — Dmitri Parish

Это авторитетнейшее издание ещё и пишет на языке агрессора )