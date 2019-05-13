Костюк сыграет в основной сетке турнира в Испании

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.
Костюк выиграла оба матча квалификации. В первом поединке Костюк в двух сетах взяла верх над румынкой Мириам Бьянкой Булгару (6:2, 6:1), а во втором одолела россиянку Варвару Грачеву: (6:3, 1:6, 10-1).
В основной сетке турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане также выступит 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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