Костюк успешно стартовала на турнире в Испании

Во вратарской зоне, да. Имеб ввиду к твоим словам. Но вратарь летел коленом в штрафной зоне и сла...

совпадение (по прошествию более 10-ти то лет) ? Не думаю P.S. как я написал выше - "догово...

16:46 — SandroKing

Да и не будет игры если не выпускать его на поле. Сколько он игр сыграл, две по 10 минут? Зачем е...

16:42 — Андрей Деко

Талант нужно подтверждать игрой, а ее у него пока нет.

16:41 — SandroKing

Все это условно, на уровне первой лиги и Шева не делал покеров. Для наглядности статистика Шевы в...