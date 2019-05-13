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Костюк успешно стартовала на турнире в Испании

Украинка вышла во второй раунд квалификации

  • 13.05.2019 16:23
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Костюк успешно стартовала на турнире в Испании
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в первом раунде квалификации турнира ITF в Ла Бисбаль д’Эмпорда (Испания) встречалась с румынкой Мириам Бьянкой Булгару.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах – 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

Квалификация. 1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Мириам Бьянка Булгару (Румыния) – 6:2, 6:1

В решающем, втором раунде квалификации Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой.

Ранее Костюк преодолела квалификацию на турнире в Мадриде.

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Источник — Sport.ua

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