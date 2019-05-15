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Шарапова снялась с Ролан Гаррос

Двукратная победительница грунтового Большого шлема в этом году в Париже не сыграет

  • 15.05.2019 21:02
  • 1879 просмотров
  • 2 комментария
Шарапова снялась с Ролан Гаррос
© WTA. Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
Двукратная победительница Ролан Гаррос не сыграет на грунтовом турнире Большого шлема в 2019 году из-за травмы плеча.
 
Место Шараповой в основной сетке займет Мэнди Минелла из Люксембурга (№99 WTA).
 
Напомним, Шарапова побеждала на кортах Парижа в 2012 и 2014 годах. Последний матч экс-первая ракетка провела еще в январе текущего года. 

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    aspol
    aspol, 16.05.2019 08:04
    +1
    Пора замуж и рожать
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.05.2019 21:44
    0
    Походу це її останній сезон
    Ссылка
    aspol
    aspol, 16.05.2019 08:04
    +1
    Пора замуж и рожать
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.05.2019 21:44
    0
    Походу це її останній сезон
    Ссылка
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