Шарапова снялась с Ролан Гаррос

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису.
Двукратная победительница Ролан Гаррос не сыграет на грунтовом турнире Большого шлема в 2019 году из-за травмы плеча.
Место Шараповой в основной сетке займет Мэнди Минелла из Люксембурга (№99 WTA).
Напомним, Шарапова побеждала на кортах Парижа в 2012 и 2014 годах. Последний матч экс-первая ракетка провела еще в январе текущего года.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня
Источник — Twitter
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