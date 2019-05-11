Симона Халеп – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 11 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится финал.
Поединок Симона Халеп – Кики Бертенс начнется в 19:30 по Киеву.
Ранее девушки играли 5 раз, трижды побеждала румынка. На грунте счет 1:1.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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