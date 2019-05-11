Монсон. Страхова остановилась в шаге от финала

14:24 — dirt44

Ну да , это в всевольшь статистика по чемпионатам . И то что Шахтер, Динамо имеет не сопоставимый...

14:15 — Vgfxdr Jgvv

Все в жизни относительно и тем не менее почему-то именно пару только нашлось человек из всего СНГ...

14:03 — Ossa8860

Лишить Конокрада трофеев "имени Вакса" и "цыганский король" вообще окажется голым.

14:01 — dirt44

Место Лобана рядом с Моуриньо, Гвардиолой, Липпи. Фергюссон даже ниже их однозначно будет. А Луче...

14:00 — K_Sarioglo@i.ua

Я же не предлагаю убирать что-то у него всерьез. Я просто говорю что нечестно говорить:"а вот есл...