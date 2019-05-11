Монсон. Страхова остановилась в шаге от финала

Украинская теннисистка Валерия Страхова не смогла выйти в финал 25-тысячника ITF в Испании.
В поединке 1/2 финала украинка, посеянная под восьмым номером, проиграла четвертой сеяной аргентинке Наде Подороске.
Монсон. 1/2 финала
Валерия Страхова (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 0:6, 3:6
Отметим, что в 2019 году Страхова впервые вышла в полуфинал турнира ITF в одиночном разряде. В парном – она имеет победу на соревнованиях аналогичной категории в Италии.
Источник — Sport.ua
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