Страхова выиграла турнир ITF в парном разряде

Ну уж нет, Козлова играет на порядок качественнее, и она чаще в первой сотне, чем за её пределами...

А то, що так рано почав бухати, не обідно?

16:53 — riveradavid

Cassini, 07.04.2019 23:54 Подумаешь всего лишь пару человек в день убивают и пару ранят... главно...

16:29 — Александр Шевченко

НУ и нафиг это гавнище в сборной. Оно же как защитник нулячее? Чтобы пробивать штрафные? Так в сб...