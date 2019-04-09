Страхова выиграла турнир ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Валерия Страхова выиграла парный турнир на 25-тысячнике ITF в Италии. В финальном матче парного разряда украинка в дуэте с немкой Катариной Хобгарски на супер тай-брейке обыграли третьих сеяных итальянок Джорджию Маркетти и Камиллу Розателло.
Санта Маргерита ди Пула. Финал парного разряда
Валерия Страхова / Катарина Хобгарски – Джорджия Маркетти / Камилла Розателло – 6:2, 6:7(4), 13:11
Отметим, что для 23-летней Страховой – это первый титул в 2019 году. В прошлом сезоне она выиграла по одному 25-тысячнику в одиночном и парном разряде.
Источник — Sport.ua
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